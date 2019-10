2020/2021 : Les nouvelles modalités adoptées par le Bureau fédéral

Les modalités d’accession et de rétrogradation dans le nouveau système de compétition ont été adoptées par le Bureau fédéral (BF) de la Fédération algérienne de football (FAF), lors de la réunion tenue lundi à Ouargla, a indiqué le président de l'instance, Kheireddine Zetchi.

Le nouveau système de compétition qui entrera en vigueur à partir de la saison 2020-2021 portera sur la rétrogradation de deux équipes de la Ligue-1 professionnelle qui sera désormais composée de 18 clubs, et l’accession de quatre équipes de Ligue-2 amateur, scindée en deux groupes (Centre-Est et Centre-Ouest) avec 16 clubs chacun, a-t-il expliqué lors d’un point de presse à l’issue d’une réunion statutaire du BF de la FAF. M. Zetchi a indiqué que les nouvelles modalités d’accession et de rétrogradation entre les différents paliers ont été adoptées et seront applicables dès la prochaine saison (2020 /2021). Le président de la FAF a ajouté que cette réunion a été également une opportunité pour l’installation et l’activation de la Direction nationale de contrôle des clubs (DNCG). Composée de cinq membres, cette direction a été mise en place essentiellement pour garantir le suivi-évaluation et l’accompagnement de passage des clubs au statut professionnel, a-t-il ajouté. Le BF a installé, en outre, un responsable chargé du suivi de l’indemnité de formation et des mécanismes de solidarité, selon M. Zetchi qui a souligné l’importance de la bonne gestion permettant de réduire les pertes économiques des clubs amateurs notamment. Cette réunion entre dans le cadre d’une démarche de décentralisation des activités de la FAF et de sa volonté de promouvoir le football aux quatre coins du pays, a-t-il soutenu.