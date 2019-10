Après avoir éliminé le grand CS Sfax : Le PAC crée l’exploit

Le Paradou Athletic Club (PAC), nouvelle sensation du football algérien, affirme le haut de son talent en se qualifiant au deuxième tour de la coupe de la CAF face à l’expérimenté CS Sfax.

Les jeunes de l’académie ont poussé le club tunisien, sur son terrain et devant son public, au score. Ce match nul à l’extérieur a réconforté le PAC, auteur d’une victoire méritée au stade du 05-juillet après une victoire de trois buts à un à la manche Aller. La détermination des jeunes joueurs du PAC et l’envie de briller sur le continent africain l’ont emporté sur l’expérience et les traditions dans les compétitions africaines du club CS Sfax. Plusieurs clubs algériens ont eu par le passé d’énormes difficultés à éliminer le CS Sfax, et pour meilleur exemple le Mouloudia d’Alger ; ayant perdu 4-0 sur les terres tunisiennes. Le beau football pratiqué par les joueurs du PAC et le professionnalisme de la gestion du club commencent à porter leurs fruits. Aller le plus loin possible dans cette compétition donnera, sans l’ombre d’un doute, une grande expérience aux joueurs qui auront la responsabilité d’écrire les premières pages d’histoire du club dans les compétitions internationales. Il y a lieu de noter qu’il reste un tour à passer pour le PAC pour atteindre la phase de poules. Le tirage au sort du prochain tour des compétitions de la CAF aura lieu le 09 octobre au Caire en Egypte.

Kader Bentounès