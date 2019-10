« Grand dialogue national » au Cameroun : Les séparatistes boycottent

Le grand dialogue national lancé par le président camerounais, Paul Biya, a débuté lundi, à Yaoundé afin de résoudre la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud- Ouest du pays. Dans un discours à la nation début septembre, le président Paul Biya avait annoncé la convocation d'un grand dialogue national qui permettra, dans le cadre de la Constitution, "d’examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre Nation", avait-t-il rassuré. Lors de son adresse, il a reconnu que depuis près de trois ans, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont en proie à une crise "qui met en péril la sécurité et le bien-être des populations qui y vivent, mais aussi à de profondes conséquences sur l’ensemble de la communauté nationale". Cependant ce dialogue risque de rester lettre morte au vu de la composante humaine. En effet des leaders incontournables ont rejeté toute participation. Pas moins de seize leaders séparatistes anglophones, des éminents chefs de groupes armés, comme Ebenezer Akwanga et Cho Ayaba, ont annoncé leur refus d'y prendre part. Avec ce dialogue, le Cameroun veut jeter "de la poudre aux yeux de la communauté internationale plutôt que de trouver une solution complète et durable à la raison pour laquelle nous sommes en guerre: l'annexion de notre patrie, Southern Cameroons", a déclaré M. Akwanga. La plupart de ces leaders ont réaffirmé leur volonté de discuter avec le gouvernement, mais demandent que les négociations se déroulent en présence d'un médiateur international, à l'étranger, et que les termes de la séparation soit le principal point à l'ordre du jour. D’autre part l’appel fait aux combattant séparatistes à sortir "des bois", en échange "des mesures pour la sécurité de ceux qui souhaitent y participer" a peu de chance de trouver écho. D’autant que l'ordre du jour du dialogue ne prévoit aucune discussion sur la forme de l'Etat. Mais qui sait, la politique reste toujours l’art du possible

M. T.