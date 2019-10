Coupe Arabe des Clubs, Dhofar 1 – MC Alger 1 : Le doyen a bien résisté

Le Mouloudia d’Alger a arraché sa qualification pour le prochain tour des éliminatoires de la coupe arabe des clubs, lundi soir à Oman. Les protégés du coach français Casoni sont parvenus à neutraliser la formation de Dhofar.

Les deux formations se sont séparées sur le score de parité d’un but partout. À l’aller, le MCA s’était imposé par le score étriqué de 1-0. Assez bien organisés sur le terrain, les camarades de Hachoud ont su déjouer les nombreuses tentatives de leurs adversaires, visiblement déterminés, notamment en première période où les poulains du coach Al Zalfani se sont montrés très entreprenants. En effet, dès l’entame du match, Chaâl est mis à rude épreuve. 6’, l’attaquant espagnol Lopez teste le portier algérien d’un tir à bout portant dans la surface. La balle est bien captée par Chaâl. 9’, le gardien du Mouloudia est contraint de se déployer pour sortir en corner le coup franc bien botté de Mokbali. Au quart-d’heure de jeu, la reprise de volée du Marocain Al Alaoui a failli faire mouche. Les locaux, qui ont carrément pris l’initiative du jeu à leur compte, ont multiplié les assauts dans le but de mettre en danger la défense bien en place du MCA. Néanmoins, Al Mokbali et Al Machaâri, très actifs sur la ligne offensive de Dhofar n’ont jamais réussi à concrétiser les efforts de leur équipe. Sérieusement dominé dans le jeu, le doyen des clubs algériens a bien résisté durant le premier half en faisant preuve de beaucoup de concentration et de solidité défensive. L’unique réaction des camarades de Hachoud dans cette première période est intervenue juste avant la pause. Bendebka tente sa chance à la limite de la surface en reprenant instantanément le centre d’Al Mouadene. Sa balle est passée à peine sur la transversale d’Al Rachidi, qui n’a pratiquement pas bougé. De retour des vestiaires, les joueurs de Dhofar ont mis un peu plus de rythme pour essayer de déstabiliser le bloc défensif du MCA. 61’, Al Mokbali parvient à trouver le chemin des filets, en reprenant superbement la passe millimétrée de son coéquipier Al Alaoui dans la surface. Deux minutes plus tard, il manque de très peu son doublée du jour. Sentant le danger venir, les poulains de Casoni sont passés à l’action juste après. 75’, Nekkache, invisible jusque- là, remet les deux formations à égalité, d’un superbe retourné acrobatique. C’est la première réalisation de l’attaquant mouloudéen depuis l’entame de la saison. Un précieux but qui permet au MCA d’arracher sa qualification et de poursuivre l’aventure dans cette compétition. «On savait que ce match allait être difficile et qu’il fallait faire preuve de solidité pour espérer passer ce cap. Certes, nous avons subi le jeu durant la première mi-temps. Néanmoins, l’équipe a bien défendu. Dans l’ensemble, nous avons su gérer les temps fort de cette rencontre et le match de manière générale. Même après l’ouverture du score de la part de cette équipe de Dhofar, qui a montré qu’elle sait jouer au ballon, mes joueurs n’ont pas paniqué. Ils se sont ressaisis pour revenir à la marque. Je suis content pour Nekkache qui a inscrit un but important. Cela va beaucoup l’aider à retrouver la confiance», a déclaré aux médias présents l’entraîneur du MC Alger, Casoni. De son côté, le coach Al Zalfani s’est montré un peu déçu de l’issue de cette confrontation. «C’est frustrant d’être éliminé ainsi. Nous avons dominé notre adversaire de la tête aux pieds. On aurait pu marquer au moins trois buts de plus. Cela nous aurait permis de passer au tour prochain. Mes joueurs n’ont pas fait preuve d’efficacité pour concrétiser les occasions qui se sont présentées à eux. Cela dit, les joueurs du MCA, qui ont bien géré les débats, méritent leur qualification», a indiqué l’entraîneur de Dhofar d’Oman.

Redha M.