Assemblée générale de l’ONU : Large soutien à l’indépendance du peuple sahraoui

La question du Sahara occidental a bénéficié, lundi, d’un large soutien dans les discours des chefs de délégations participant à la 74e session de l’assemblée générale de l’ONU, dont celles de Timor-Leste et du Nicaragua, a indiqué l’Agence de presse sahraouie.

Dans ce cadre, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Timor-Leste, Dionision Babo Soares a déclaré : «Après Timor-Leste, l’ONU n’est pas encore parvenu à trouver une solution à aucun des 17 autres territoires non indépendants inscrits sur la liste onusienne des territoires à décoloniser». Il a affirmé le soutien de son pays aux efforts de la communauté internationale pour trouver une solution à la question du Sahara Occidental et à tous les conflits internationaux pour concrétiser la paix et la sécurité à tous les peuples et pays, précisant que son pays «est convaincu que la communauté internationale poursuivra ses efforts pour mettre un terme aux crises qui surviennent à travers le monde, y compris les questions en suspens, notamment la question du Sahara Occidental, dernière colonie dans le continent africain». De son côté, le ministre des Affaires étrangères du Nicaragua, Denis Ronaldo Moncada a mis l’accent sur le soutien de son pays à la décolonisation du Sahara occidental et dans toutes les régions occupées. Tout au long des travaux de l’Assemblée générale onusienne, la question sahraouie a bénéficié d’un large soutien à travers les interventions des chefs de délégations qui ont souligné que l’ONU devait assumer son rôle à l’égard de cette question. Outre l’Algérie, l’Afrique du Sud, l’Ouganda, Cuba, la Russie, le Lesotho, la Jamaïque et l’Islande ont exprimé leur soutien en faveur d’une solution à la question du Sahara Occidental.

Le Conseil de sécurité des Nations unies reprendra en octobre ses consultations sur le dossier du Saharaen prévision de la prorogation du mandat de la Minurso qui expire la fin de ce mois. Il s’agit des premières consultations que le Conseil tiendra depuis la démission en mai de l’envoyé personnel du SG de l’ONU, l’ancien président allemand Horst Kohler. L’instance suprême de l’ONU s’est déjà réunie deux fois sur la question en janvier et en avril mais l’absence d’un émissaire onusien a empêché la progression dans le processus politique, initié par M. Kohler, commentent des sources à New York proches du Conseil de sécurité. Ce retard dans la désignation d’un nouvel envoyé personnel a «paralysé le processus politique», avait souligné le président sahraoui, Brahim Ghali. Il est attendu que le chef la Minurso, Collin Stewart, briefe les membres du Conseil sur le contenu de ce document, intervenant quelques jours après un récent rapport du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, sur ce territoire non autonome et dans lequel il réaffirme que le conflit au Sahara Occidental est traité par les organes de l’ONU comme «une question de décolonisation».