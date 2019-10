Nouvelles de Béjaia, Formation professionnelle : De nouvelles spécialités

Le Centre de formation professionnelle Sayefi-Zineb d’Ihaddadène a abrité, dimanche dernier, la cérémonie d’ouverture de l’année de formation et de l’enseignement professionnels 2019/2020, en présence des autorités de la wilaya et de l’ensemble des stagiaires de différentes branches professionnelles.

Le secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnels de la wilaya de Bejaia compte 32 établissements de formation dont 26 centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA), 2 instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle (INSFP) et 4 annexes pour une capacitésd’accueil de 8350 stagiaires dont 1400 stagiaires internes et 3440 en demi-pension encadrés par 585 formateurs. 32 écoles privées d’une capacité théorique de 1610 stagiaires assurent également la formation professionnelle dans différentes branches. 88 spécialités en mode résidentiel réparties en 17 branches professionnelles avec 221 sections et 208 spécialités en mode apprentissage réparties en 20 branches professionnelles sont dispensées aux stagiaires. Le nombre de stagiaires dans les différents modes et dispositifs de formation professionnelle pour l’année 2019/2020 est de 18.558 stagiaires dont 11.457 stagiaires reconduits et 7.101 nouveaux. Onze formations sont dispensées dans la formation résidentielles avec 4.794 stagiaires, la formation par apprentissage avec 10.001 stagiaires, la formation par passerelle avec 222 stagiaires, la formation en milieu rural avec 160 stagiaires, les cours du soir qualifiants 575 stagiaires, la formation qualifiante initiale avec 25 stagiaires, la formation conventionnée avec 337 apprenants, la formation à distance compte 288 stagiaires, la formation dans les écoles agréées avec 462 stagiaires et la formation en milieu carcéral avec 1000 stagiaires. La directrice de la formation et de l’enseignement professionnel de la wilaya de Bejaia, Mme Menzou Saliha a souligné que de nouvelles spécialités seront dispensées à partir de cette année enregistrant un grand engouement auprès des nouveaux stagiaires inscrits. Ces nouvelles formations concernent le soudage sur tôles et profilés, l’installation des équipements de froid et climatisation, la gestion et économie de l’eau, l’extraction des huiles essentielles des plantes médicinales, aromatiques et condimentaires, la géographie touristique et l’accompagnement des touristes avec des guides et enfin l’initiation à la photo. Ainsi, le secteur de la formation et de l’enseignement professionnel de la wilaya de Bejaia a enregistré ces dernières années une nouvelle dynamique dans la formation et l’insertion de jeunes stagiaires dans la vie professionnelle avec des conventions entre le secteur et les différents partenaires économiques de la wilaya.

Campus universitaire d’Amizour

Un pôle d’excellence

Le nouveau campus d’Amizour est rentré en activité en accueillant une école nationale supérieure en science et technologie de l’informatique. Achevé et inauguré depuis 5 années, le campus n’a jamais accueilli de pensionnaires suite au refus des facultés de droit et celle de sciences exactes d’occuper le site. Ces deux facultés ont exposé le problème de l’éloignement, situé à 25 km du chef-lieu de la wilaya, alors que toutes les conditions pédagogiques, d’hébergement, et de transport sont réunis. Pôle de formation d’excellence, alliant ingénierie, science, recherche et formation à l’innovation, la structure va offrir une formation académique multidisciplinaire, incluant les infrastructures et la cyber sécurité, le management des systèmes d’informatique (MSI), s’adressant notamment aux meilleurs bacheliers ayant décroché une moyenne d’au moins 15/20 au Baccalauréat. Le campus est doté de moyens pédagogiques et didactiques pour le moins imposants. Il est doté d’un auditorium de 1.000 places, de 12 amphithéâtres, d'un centre de calcul de 28 salles, d'une bibliothèque de 750 places, d'un bloc pédagogique de 27 salles et de tant d’autres structures, agrémentées par l’implantation dans le site même d’une résidence universitaire de 5.000 places.

L’infrastructure qui a accueilli dernièrement une quarantaine d’étudiants restera ouverte à d’autres pensionnaires de la spécialité des sciences et de la technologie de l’informatique et se projette pour une capacité d’accueil de plus de 4.000 étudiants pour les quelques années à venir.