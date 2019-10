Inauguration de la 12e édition du festival international de la Bande dessinée : les 50 ans de M’quidech et les 80 ans de Batman, célébrés

La 12e édition du Festival international de la bande dessinée d’Alger (FIBDA) a ouvert ses portes, hier, à l’esplanade Riadh El-Feth (Alger). Cette nouvelle édition, inaugurée par le ministre par intérim de la Culture, M. Hassane Rabehi, est placée sous le thème «Les supers héros à Alger», avec les Etats-unis comme pays à l’honneur.

Cette manifestation culturelle d'envergure internationale se poursuivra jusqu'au 5 du mois en cours où la bande dessinée américaine sera, notamment, représentée par pas moins d’une quinzaine de dessinateurs-bédéistes, spécialisés dans les Comics, en ambassadeurs des plus célèbres maisons d’édition de BD aux USA, dont Marvel et DC Comics. Cette nouvelle édition célébrera le 80e anniversaire de l’apparition de Batman, publié pour la première fois en 1939 par le peintre américain Bob Caen et le scénariste Bill Wenger, et notamment les 50 ans de M’quidech. C'est aux côtés de hauts fonctionnaires de l'État et des représentants diplomatiques accrédités en Algérie ainsi que Mme Dalila Nadjem, commissaire du FIBDA, que le ministre par intérim de la culture, M. Hassane Rabehi, avait donné le coup d'envoi de cette 12e édition.

Le ministre, qui était accompagné d'une importante délégation, a visité les différents stands des participants. Exprimant ses remerciements aux participants à cette nouvelle édition, tout en témoignant toute sa considération aux états-unis d'Amérique, en sa qualité d'invités d'honneur, M. Rabehi a estimé que ce festival est "sans conteste l'une des manifestations les plus importantes et les plus réussies qui drainent les nombreux amoureux du 9e art". Intervenant à cette occasion devant une assistance très importante, le ministre a fait savoir que cet art a marqué de son empreinte la mémoire de plusieurs générations par des personnages fictifs illustrés par un mode esthétique qu'il qualifie d'"impressionnant" et "d’envoûtant", citant, à titre d'exemple, "M’quidech", "Bouzid et zina" et "Spirou" ainsi que "Tintin".

Dans le même ordre d'idées, il a mis en exergue l'importance de ce festival qui, selon lui, "est reconnue par la réforme du système éducatif qui a introduit la bande dessinée comme texte support dans les nouveaux manuels scolaires". Il a, en outre, souligné que le succès de cette manifestation est, en plus des créateurs, celui de l'équipe du commissariat du festival. M. Rabehi a, par ailleurs, affirmé : "je suis persuadé que cet important événement culturel, qui coïncide avec la rentrée sociale, offrira une opportunité indéniable au public pour découvrir les dernières publications de la bande dessinée", et d'ajouter : "c'est un cadre approprié d'échanges des expériences, des connaissances et des savoir-faire entre les créateurs algériens et leurs paires." "C'est aussi une bonne opportunité d'apprentissage de cet art pour les jeunes dans le cadre des ateliers organisés en marge de ce festival", a-t-il conclu. Il y a lieu de noter que pas moins de quinze auteurs et enseignants ainsi que des illustrateurs américains de Comics ont pris part au Festival pour présenter leurs ouvrages et animer des ateliers. Certains d’entre eux ont contribué à des œuvres aussi célèbres que «Batman», «Captain America», «The Black Panter», «Wonder woman» et «Iron Man». Les fans de la bande dessinée (BD), toutes générations confondues, seront, ainsi, à ce rendez-vous annuel pour découvrir un programme très riche et varié, avec au menu des expositions, jeux, conférences et des rencontres avec plus de 90 artistes, venus de 15 pays. Parmi les pays participants, la Belgique, l’Espagne, Cuba, ainsi que la Pologne, qui marque ainsi sa première participation au Fibda. Le public algérien aura ainsi l’opportunité de rencontrer le peintre polonais Grzegorz Rosinski, connu surtout pour la réalisation, de 1977 à 2018, des dessins des personnages de la série «Thorgal» qui traite de la légende des Vikings Barbares, peuple scandinave. Pour sa troisième année consécutive depuis la création du festival, l’atelier Kronikas sera animé par des peintres algériens, cubains et belges. L’Espagne présentera, quant à elle, l’exposition «Sendas, le monde de Zozo». Une cinquantaine d’artistes algériens ont, également, pris part à l’unique grand événement dédié à l’univers des bulles en Algérie, où les amateurs made in dz auront l’occasion de découvrir les nouveautés de maisons d’éditions algériennes spécialisées dans la BD, à l’instar de Dalimen et Z-Link. Les organisateurs du 12e Fibda ont également prévu de célébrer le 50e anniversaire de la BD algérienne «M’quidech», dont 31 numéros sont parus de 1969 à 1974, et qu’animait de célèbres bédéistes comme Menouar Merabtine (Slim), Mohamed Mazari (Maz) ainsi que Mohamed Aram et Ahmed Haroun, incarnant l’âge d’or de la BD en Algérie. Soulignons, enfin, que cette 12e édition marquera un nouveau prix qui est le Prix d’excellence de l’Ambassade des États-Unis, récompensant le “meilleur projet BD”. Le prix à gagner est une participation au festival Comic Con de San Diego en juillet 2020. La remise des planches est fixée pour le 20 septembre 2019.

Siham Oubraham