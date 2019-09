M. Rabehi reçoit la Directrice du bureau de l’UNESCO pour le Maghreb : Projets culturels communs

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassen Rabehi, a reçu hier à Alger la Directrice du bureau de l’UNESCO à Rabat et représentante de cette organisation auprès de l’Algérie, de la Tunisie et de la Mauritanie, Golda El Khoury, avec laquelle il a passé en revue les «projets culturels communs» entre l’Algérie et l’UNESCO.

«Les entretiens ont porté sur les projets culturels entre l’UNESCO et l’Algérie et bien d’autres dans le domaine de la communication et de l’information outre le rôle de la culture dans le développement et le renforcement de la confiance des jeunes en leur identité» a indiqué Mme El Khoury, affirmant que son bureau «a de grands projets en Algérie» sans fournir davantage de détails.

Mme El Khoury est actuellement en visite à Alger dans le cadre de sa participation à la réunion internationale sur la mise en œuvre de la convention UNESCO de 2005 relative à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ouverte aujourd’hui à Alger jusqu’au 2 octobre prochain. Pour sa part, M. Rabehi a affirmé que Mme El Khoury était en Algérie pour prendre connaissance «des atouts de l’Algérie» dans le domaine culturel de manière «réelle et scientifique» mais aussi pour «échanger les vues» avec les responsables algériens sur tout ce qui est lié aux projets que compte proposer l’UNESCO à l’Algérie.

L’Algérie, a-il-poursuivi, accorde une importance majeure à sa relation avec l’UNESCO», soulignant le «besoin de l’Algérie en expertises de cette organisation en vue d’accompagner les experts algériens pour redynamiser le secteur de la Culture et préserver le legs culturel».