DG africains de la Protection civile : « Vifs remerciements » au chef de l’Etat

Les participants à la 4e réunion africaine des directeurs généraux de la Protection civile, ont affirmé dimanche à Alger, que leur rencontre a permis de «dessiner les contours d’une stratégie africaine commune».

Dans le communiqué ayant sanctionné cette réunion, les directeurs généraux africains de la Protection civile ont indiqué que cette rencontre a permis de «dessiner les contours d’une stratégie commune pour notre continent», affirmant qu’ils resteront «unis face à nos défis communs». Les participants ont, par ailleurs, exprimé leurs «vifs remerciements» au chef de l’Etat Abdelkader Bensalah, au Gouvernement et peuple algériens pour «l’accueil extraordinaire» qu’ils avaient reçu et pour «la merveilleuse bienveillance et attention» qui a accompagné leur séjour à Alger. «Cette réunion nous a permis d’être de nouveau les témoins privilégiés du rôle et de la place majeure qu’occupe l’Algérie au sein de notre Organisation, de par les moyens et le professionnalisme exemplaires de sa direction générale de Protection civile, que ce soit sur et en dehors du terrain», ont souligné les participants. Les directeurs généraux africains de la Protection civile ont, entre autres, sollicité l’Algérie de continuer à apporter son «précieux soutien à l’Organisation internationale de la Protection civile (OIPC) et à nos structures nationales respectives, notamment à travers les bourses de formation».