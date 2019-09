Remise des clés de plus de 12.000 logements : Le programme AADL-1 définitivement clos

Le ministre de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a présidé, hier, la cérémonie de remise des clés des derniers quotas de logement de la formule location-vente des programmes 2001 et 2002 (AADL 1), en présence du ministre des Ressources en eau et du wali d'Alger.

Il s'agit de 12.266 unités dont 8.157 situées dans la wilaya d’Alger, 1.444 à Blida et 937 autres à Boumerdès. La wilaya de Bouira compte pour sa part plus de 640 logements, Médéa (484) et enfin la wilaya de Tizi-Ouzou (903 unités).

M. Kamal Beldjoud a affirmé à cette occasion avoir chargé le directeur général de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) d'entamer «immédiatement» l’opération de convocation de manière régulière de tous les souscripteurs concernés afin de pouvoir occuper leurs logements dans les meilleures conditions.

Du coup, le programme AADL 1 est, selon lui, définitivement clos, à l'exception de quelques quotas dans quatre wilayas. Il s’agit de Ghardaïa avec 118 logements, la wilaya de Jijel avec 239 logements, Ouargla avec 435 logements et enfin la wilaya de Bejaia avec 2.450 unités, dont les travaux de réalisation sont achevés, en attendant leur raccordement aux réseaux de gaz, électricité et eau. «Ces logements devraient être livrés dans un proche avenir», a-t-il rassuré.

S'agissant du programme AADL 2, le ministre a mis en avant l’attachement du gouvernement et du secteur à accorder «toute l’attention nécessaire» à ce programme, à travers la mobilisation des moyens financiers ainsi que la mise en place de «mécanismes de contrôle et de suivi permanents» au niveau des chantiers sous la supervision des commissions de wilayas, en coordination avec l’organisme national de Contrôle technique de la construction (CTC). «Toutes les procédures juridiques sont et seront prises contre toute entreprise ou bureau d’études ne respectant pas les engagements contractuels», a-t-il mis en garde, affirmant que les programmes tracés par l'Etat se poursuivront à un rythme régulier jusqu'au relogement de toutes les familles. M. Beldjoud a appelé récemment les citoyens ayant reçu les clés de leurs logements à les occuper dans les plus brefs délais, déplorant le fait que plusieurs logements attribués restent inhabités, et ce, en dépit des pressions exercées par les souscripteurs.

Evoquant la mauvaise qualité de certains logements, M. Beldjoud a dit qu'il ne faut pas «généraliser certains cas isolés», rappelant que des commissions ont été dépêchées au niveau de toutes les wilayas pour enquêter sur tous les dossiers de fraude, outre l'attribution des prérogatives de suivi des projets AADL au CTC. En vue de calmer les esprits des souscripteurs revendiquant leurs logements, le ministre a affirmé que les projets sont sur la bonne voie, exhortant «les citoyens à faire preuve de patience pour la réception de leurs logements, dont la réalisation exige la mobilisation de moyens matériels et financiers conséquents et un suivi régulier». «Il s'agit de 560.000 logements pour autant de souscripteurs AADL, ayez confiance en l'Etat», a-t-il précisé.

Par ailleurs, le ministre a abordé la question des délais de réception des projets de logements promotionnels publics (LPP), faisant savoir que son département n'est confronté à «aucun» obstacle avec cette formule.

