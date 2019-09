Centre de Développement des Technologies avancées : Inauguration de la plateforme de prototypage technologique

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique affirme que l’État accorde un intérêt «fondamental» au développement de la recherche scientifique au profit, notamment, de notre industrie. «Les efforts des pouvoirs publics pour acquérir les dernières technologies en la matière sont constants», a-t-il assuré, révélant, à ce propos, que la part accordée à la recherche scientifique dans le PIB connaîtra une augmentation.

Tayeb Bouzid s’exprimait, lors de la visite effectuée, hier, au Centre de développement des technologies avancées (CDTA) de Baba Hassane (Alger), où il a procédé, en compagnie des ministres de la Communication, porte-parole du gouvernement, également ministre de la Culture par intérim, et de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, à l’inauguration de la plateforme de prototypage technologique d’une superficie de 1.200 m2.

Le même responsable a, par ailleurs, mis à profit cette opportunité, pour visiter les cinq divisions de recherche que comprend le CDTA. Il s’agit des divisions robotique, système et architecture multimédia, micro et nanotechnologie, section laser et enfin la division télécoms.

Après avoir reçu des explications riches et complètes portant sur les différents projets en cours, le ministre de l’Enseignement supérieur s’est montré satisfait de cette visite, dans la mesure où il a pu constater de visu que les ingénieurs, les techniciens et les chercheurs «sont au niveau des exigences requises».

Sur un autre registre, et lors de la visite de la plateforme de microfabrication technologique, un atelier de 470 m2, composé d’une trentaine d’appareils de pointe, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari, a pris la parole, pour signaler que son département, qui compte lancer, incessamment, une politique de reboisement, «a besoin de ce type de technologie avancée, pour garantir la réussite de cette opération d’envergure qui sera lancée le 25 octobre prochain et portant sur la plantation de 43 millions d’arbres».

Pour sa part, le directeur du CDTA, le Dr Ghouti Merad, a affirmé, dans le même ordre d’idées, que le CDTA, créé en 1988, a pour mission essentielle de contribuer au rayonnement et au développement technologique de la nation. Il a, d’autre part, révélé que cet important établissement compte en son sein pas moins de 650 travailleurs, dont 204 chercheurs. Il convient de signaler, enfin, que ce centre est un Établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST). Par sa vocation, il a pour mission de contribuer au développement socio-économique du pays, par la promotion de l’excellence dans les travaux de recherche scientifique et de développement technologique, de valorisation des compétences et des produits et résultats de la recherche, ainsi que de formation par la recherche, dans les différents domaines des technologies avancées.

Outre ses cinq divisions de recherche susmentionnées, le CDTA comprend deux unités de recherche et il est doté de quatre plateformes technologiques. Ainsi, ce centre constitue un véritable réceptacle en matière d’appropriation et de diffusion des technologies dites avancées. Les actions de recherche menées par la CDTA ont, également, pour objectifs, la réalisation de projets de recherche spéciaux pour différents dispositifs, en l’occurrence : électroniques, mécaniques, optiques, d’équipements et de logiciels, l’élaboration d’études fondamentales, ainsi que le développement des compétences pour les secteurs de grande utilité publique, à savoir l’industrie, la santé et l’environnement.

Sami Kaidi