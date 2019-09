M. Belkacem Zeghmati : « les élections constitueront l’aboutissement des efforts et des intentions des hommes sincères »

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a déclaré, hier à Alger, que la présidentielle «est le moyen qui permet aux Algériens qui se sont révoltés, d’exercer leurs droits, en vertu de l’article 7 de la Constitution, à travers le choix libre de leur représentant au sommet de la hiérarchie de l’État».

Lors de son allocution à l’ouverture des travaux d’un séminaire scientifique international, organisé par le Conseil constitutionnel sur «l’exception d’inconstitutionnalité : défi de mise en œuvre». Le ministre de la Justice a saisi l’occasion pour affirmer que le rendez-vous du 12 décembre prochain sera «décisif et déterminant pour les générations futures».

«Le peuple est la source de tout pouvoir, et les élections constitueront l’aboutissement des efforts des intentions des hommes sincères, ce qui nourrit les espoirs des Algériens désireux de préserver la stabilité de leur pays afin de l’épargner des horreurs et affres de la division», a affirmé le ministre.

Afin de garantir une mise en œuvre efficace de ce principe lié aux droits et libertés, «la formation apparaît en toute évidence comme un facteur fondamental dans cette équation qui consacre les fondements de l'Etat démocratique et les valeurs d'égalité devant la Loi, tels que le droit à la liberté à propriété, la présomption d'innocence, à élire, au rassemblement pacifique, au procès équitable et autres», insiste M. Zeghmati.

Le ministre a, dans le même contexte, souligné que «les Algériens exercent aujourd’hui leur droit de manifester pacifiquement, suscitant ainsi l’admiration des peuples du monde». Un droit qui a été «arraché grâce à la foi inébranlable, à l’espoir, et à la conviction du peuple en un avenir radieux». M. Zeghmati, a tenu à saluer «la sincérité de ceux qui ont épargné le pays d’une crise profonde, face à ceux qui se trompent d’évaluation et voulant attiser les feux de la discorde».

Pour le garde des Sceaux, les prochaines élections s'inscrivent dans le cadre des «droits élémentaires» à l'instar du droit à la liberté, au rassemblement pacifique et au procès équitable. Le ministre a mis en exergue le combat des Algériens pour la consécration d'un droit qui n'est pas des moindres, à savoir le droit à l'égalité.

Pour M. Zeghmati, «les présidentielles sont le prolongement de la démarche du peuple et le place devant une étape décisive pour son présent et son avenir».

Aussi, celui-ci exprimera son optimisme quant à la réussite de la prochaine étape, se disant convaincu que "la puissance d'une quelconque société se mesure par sa reconnaissance des dispositions du texte suprême qui est la Constitution, une conviction qu'il tire, a-t-il dit, "du haut sens du civisme et d'une vigilance inflexible'' relevé, depuis des mois, auprès des jeunes et de toutes les franges de la société.



Le nombre d’affaires en exception d’inconstitutionnalité ne dépasse pas cinq, depuis l'entrée en application de ce mécanisme en mars 2019



S’agissant de la thématique du séminaire, le ministre a indiqué que le nombre d'affaires en exception d'inconstitutionnalité ne dépasse guère cinq affaires depuis l'entrée en application de ce mécanisme en mars 2019, appelant à trouver des solutions idoines pour l'activer. Depuis son entrée en application, l'exception d'inconstitutionnalité n'a été invoquée que dans cinq affaires pénales, dont trois ont été renvoyées à la Cour suprême, a précisé le ministre, qui a souligné dans cette optique, qu’aucun problème n'a été relevé à ce jour, dans les procédures de sa mise en œuvre devant les juridictions ou de son renvoi devant le Conseil constitutionnel. «Alors que nous nous attendions à un recours excessif à l'exception d'inconstitutionnalité, nous constatons aujourd'hui que ce mécanisme n'a été invoqué que très peu», a-t-il précisé.

De son côté, le président du Conseil constitutionnel, Kamel Feniche, a mis en exergue dans son intervention, l’importance du mécanisme de l’exception d’inconstitutionnalité dans la protection des droits fondamentaux du citoyen, à travers la consécration de son droit de soutenir au procès devant une juridiction, et de remettre en cause la disposition dont dépend l’issue du litige, et qui porterait atteinte à ses droits et libertés garantis par la Constitution. M. Feniche a indiqué également que l'instance qu'il préside était en passe d'examiner deux affaires s'inscrivant dans le cadre de l'exception d'inconstitutionnalité.

A signaler que le mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité a été introduit par la révision constitutionnelle de 2016. La loi organique fixant les modalités de son application est entrée en application en mars 2019.

Organisé en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), ce séminaire s'est axé autour d'un nombre de concepts relatifs au mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité, prévu par l'article 188 de la Constitution, en vertu duquel «l'une des parties au litige peut saisir le Conseil constitutionnel devant les instances judiciaires». Il a été procédé, à l'occasion, à la présentation de modalités d'application de l'exception d'inconstitutionnalité et des procédures suivies en la matière devant les tribunaux, les cours et les juridictions suprêmes, en l'occurrence, la Cour suprême et le Conseil d'Etat, en plus du Conseil constitutionnel.

Tahar Kaïdi