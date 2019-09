Solidarité avec les personnes âgées : Plus de 408 millions DA en 2019

Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a alloué, en 2019, plus de 408 millions DA à la couverture des opérations de solidarité destinées aux personnes âgées et ce, dans le cadre de l'accompagnement de la prise en charge institutionnelle visant le maintien de cette catégorie dans son milieu familial, a-t-on appris hier auprès du ministère. «Une enveloppe financière de 408 millions de dinars a été consacrée, en 2019, au titre du Fonds spécial pour la solidarité nationale, à la couverture des opérations de solidarité destinées aux personnes âgées, dont 144 millions de dinars pour le financement des mesures d'aides et de prise en charge à domicile des personnes âgées», a précisé la même source à l'APS, à la veille de la journée internationale des Personnes âgées, célébrée le 1er octobre de chaque année. En outre, 120 millions de dinars ont été mobilisés pour l'organisation de séjours de détente et de repos au niveau national ainsi que 48 millions DA pour le financement des dispositifs spéciaux et des équipements nécessaires à la prise en charge sanitaire de cette catégorie». Concernant le rôle du réseau institutionnel, le secteur prend en charge 1.652 personnes âgées dont 735 femmes résidant dans des centres pour personnes âgées répartis sur 26 wilayas contre 1.807 résidents en 2018. Ce recul du nombre des résidents au niveau des centres pour personnes âgées est dû aux mesures prises pour maintenir cette catégorie dans son milieu familial dont les efforts de médiation sociale et de sensibilisation. Le nombre des cas de réintégration de seniors dans leur milieu familial s'élève, au premier semestre de l'année en cours, à 212 personnes âgées dont 78 résidents réintégrés au sein de leurs familles et 134 réintégrés au sein de familles d'accueil. Par ailleurs, la législation relative à la protection des personnes âgées s'est renforcée par le décret exécutif 155-19 du 30 avril 2019 fixant les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des établissements d'accueil des personnes âgées. Les statistiques du ministère pour l'année 2018 font état de plus de 315.000 personnes âgées bénéficiaires de l'Allocation forfaitaire de solidarité (AFS) et d'une couverture sociale et sanitaire. L'AFS est un dispositif du programme d'aide sociale mis en place par l'Etat, pour la prise en charge des catégories vulnérable sans revenus, ni emploi. Le ministère a fait état également de 33.924 personnes âgées bénéficiaires de micro-crédit que gère l'ANGEM, dans le cadre de la politique d'insertion sociale, en sus de 25.131 personnes âgées ayant bénéficié d'aide à domicile, 1.032 autres d'un séjour dans un centre de repos et 472 bénéficiaires de médiation familiale. De surcroît, 14.919 cartes pour personne âgée ont été distribuées en 2018, se voulant un outil assurant un service social à toute personne dépassant 65 ans, conformément au décret exécutif n° 13-139 du 10 avril 2013 fixant les conditions et modalités d’octroi de la carte de la personne âgée. Grâce à cette carte, les personnes en question peuvent tirer profit de plusieurs avantages, en ayant la priorité dans les services publics et la première place lors des événements culturels, ou encore d'une place assise dans le transport public. Afin de protéger toute personne vulnérable, le ministère a adopté les mesures de médiation familiale et sociale comme mécanisme de prévention visant le règlement des conflits familiaux en vue de maintenir la personne âgée dans son milieu familial. La médiation familiale a pour objet «la réintégration de la personne âgée dans sa cellule familiale, la sauvegarde de la cohésion sociale permettant la protection du concerné contre toutes formes de maltraitance, d'abandon ou de marginalisation, en lui garantissant un climat sain et serein». D'autres mesures d'aide et de prise en charge à domicile ont été prises par la tutelle au profit des personnes âgées pour les maintenir parmi les leurs. Il s'agit, en effet, d'un accompagnement socio-psychologique, de prestations sanitaires et d'aides aux tâches ménagères, des mesures supervisées par la DAS, en collaboration avec les cellules de proximité relevant de la Solidarité et du mouvement associatif activant dans le domaine.