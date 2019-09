Violence contre l’enfance : Relancer les systèmes d’alerte

La ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme a insisté, hier, sur l’importance de relancer en «urgence» les systèmes d’alerte, pour lutter contre la violence au sein des différents établissements en charge de l’enfance (crèches, écoles, orphelinats… ).

«Il faut dire qu’en dépit des efforts consentis pour mettre fin au phénomène de violence physique à l’égard des enfants, on enregistre encore des cas, d’où la nécessité de les cibler et de les examiner minutieusement afin d’optimiser la prise en charge», a-t-elle expliqué, lors de l’ouverture des travaux d’une journée de sensibilisation sur les dangers et les stigmates du châtiment pratiqué à l’encontre des enfants, organisé au centre national d’études d’information et de documentation sur la famille, la femme et l’enfance (Alger). Mme Ghania Eddalia a indiqué à cette occasion que l’installation de ce groupe de travail composé de professeurs et académiciens spécialisés issus de différents secteurs, des psychologues, des sociologues, et de plusieurs autres institutions concernées par l’enfance a pour but de «mettre la lumière» sur ce sujet d’une importance «cruciale» et d’une « grande » sensibilité touchant cet être fragile et vulnérable. «La composition de ce groupe de travail reflète parfaitement la vision du secteur de la solidarité basée sur l’interactivité positive entre l’action sociale et le travail académique prospectif », a-t-elle affirmé, soulignant au passage l’intérêt de «prendre au sérieux» toutes les questions liées à l’enfance. Elle a, à ce propos, mis l’accent sur l’importance de conjuguer les efforts de tous les acteurs concernés pour «cerner» le fléau de la violence sur toutes ses formes, des pratiques qui, selon la responsable, ne doivent pas constituer un «moyen naturel» ou un «comportement toléré» dans l’éducation de l’enfant. «Il est question d’atteindre notre objectif, celui d’assurer une meilleure protection à nos chérubins», a insisté la ministre, ajoutant que l’Etat algérien a «toujours» veillé à garantir une «large» protection à la famille avec toute sa composante, à travers la mise en place d’un arsenal juridique «précurseur» dans ce domaine. Ce qui a permis, ajoutera-t-elle, l’élaboration de nombreuses stratégies et de l’instauration de mécanismes susceptibles de d’assurer cette protection et interdisant toute formes de violence ou de maltraitance faites aux enfants. «La lutte contre ce genre de pratiques nécessite l’adoption d’une approche multidisciplinaire comportant les aspects économique, social, législatif et sanitaire, ainsi que d’autres aspects en relation avec la famille et son environnement», a-t-elle fait remarquer.



Un parlement de l’enfant en 2020



Poursuivant ses propos, Mme Eddalia a relevé l’intérêt tout particulier accordé par les pouvoirs publics aux questions liées à l’enfance, rappelant que l’Algérie a été parmi les premier pays à ratifier la Convention internationale des droits de l’enfant et s’est engagée à mettre en place des mécanismes nécessaires et susceptibles «d’assurer» la protection de ses enfants dans les quatre coins de l’Algérie contre toutes formes de violence et de garantir leurs droits fondamentaux. Elle a, également, rappelé l’adoption, en juillet 2015, de loi 12-15 relative à la protection de l’enfant et le travail accompli par l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance (ONPPE) qui place l’intérêt supérieur de l’enfant au-dessus de toute considération en vue d'une meilleure promotion de ses droits.

La ministre a, dans ce contexte, fait savoir que le numéro vert mis en place par l’ONPPE pour le signalement des cas d’enfants en dangers constitue un instrument fort pour optimiser le processus de lutte contre toute forme de violence à l’encontre de nos enfants et noté que le numéro 11-11 est accessible et facile à apprendre.

Elle conclura son intervention en mettant en exergue l’importance des recommandations de cette rencontre, lesquelles devraient enrichir le plan national sur la protection de l’enfant et son bien-être, qui vise à assurer un environnement propice pour son développement et son épanouissement.

De son côté, M. Si Larbi Djamel, directeur la protection et la promotion de l’enfance au ministère de la Solidarité nationale, a annoncé la création en 2020 d’un Parlement algérien de l’enfant et précisé que l’Algérie, à l’instar de plusieurs pays arabes, a adopté la décision portant création d’un parlement arabe de l’enfant. «Cet espace constitue un mécanisme supplémentaire pour promouvoir les droits de l’enfant algérien qui est l’homme de demain», a-t-il expliqué, précisant que ce parlement a pour objectif de «faire entendre» la voix de l’enfant à l’échelle nationale et à travers le monde arabe.

Kamélia Hadjib