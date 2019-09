Tizi Ouzou : L’APW adopte le budget de 2020

Le projet de budget primitif (BP) de l’année 2020 de la wilaya de Tizi-Ouzou a été adopté hier à l’unanimité des élus de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) présents à la session ordinaire, consacrée aussi à l’examen de plusieurs secteurs relatifs au développement de la wilaya, qui s’est déroulée en présence du premier responsable de l’exécutif, Mahmoud Djemaâ. Ce projet de budget primitif est d'un montant net de 1.996.656.691,00 DA dinars, ventilé sur de nombreux chapitres et sections. La section fonctionnement a eu la part du lion de ce budget avec une affectation d’un montant de pas moins de 1.775.622.609.83 DA. Le reste du montant de ce budget primitif soit 221.034.081.17 DA a été affecté à la section équipement. Le taux de prélèvement pour cette dernière section est de seulement 20,25%, selon le document de ce projet de BP présenté devant les élus par le président de la commission des finances et investissement de l’APW. Selon la répartition de ce budget, une cagnotte de 308.511.317.61 DA a été affectée aux secteurs de la jeunesse, sports et culture. Une partie de ce montant est ventilée sous forme de subventions aux différentes associations sportives, culturelles, sociales, religieuses, environnementales, aux ligues sportives. La JSK a bénéficié dans le cadre de ce chapitre d’une subvention de 10 millions de DA. Dans son allocution d’ouverture de cette session, le président de l’APW de Tizi-Ouzou, Youcef Aouchiche, a jugé le montant du BP 2020 «insuffisant et largement en-deçà des besoins des communes et des citoyens de la wilaya». Aouchiche a, toutefois, précisé que malgré cette contrainte, l’APW a «veillé à maintenir les budgétisations destinées à prendre en charge les besoins du mouvement associatif activant dans le domaine culturel, sportif et environnemental». «Nous avons également consacré une subvention de 25 milliards de centimes à l’appui des différents besoins de l’éducation nationale», a-t-il encore précisé, en mettant aussi en exergue les budgétisations aussi importantes les unes que les autres pour le développement de la wilaya. Parmi ces budgétisations, le P/APW a cité les 11,7 milliards de centimes pour les travaux publics et entretien des chemins de wilaya, 2 milliards de centimes pour le plan ORSEC, et 2 milliards de centimes pour aider en équipement le secteur de la santé, notamment l’achat de mammographies mobiles pour le dépistage précoce du cancer du sein.

Bel. Adrar