Environnement : Une convention de formation avec l’université de M’sila

La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a présidé, hier à M’sila, la cérémonie de signature d’une convention entre son secteur et l’université Mohamed- Boudiaf, portant formation continue des employés de son secteur et la création d’un master professionnel en environnement.

Cette convention s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de l’université sur son environnement économique à travers l’intégration du master professionnel, spécialité environnement, a précisé le recteur de l’université Mohamed-Boudiaf, le professeur Kamel Bedari, rappelant l’engagement du secteur de l’Enseignement supérieur à être au diapason des exigences économiques et de la recherche scientifique. La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables a procédé au cours de sa visite dans cette wilaya à la pose de la première pierre d’un projet de réalisation d’une station de traitement des déchets au centre d’enfouissement technique (CET) de la commune de M’sila, confié à une entreprise privée sous la tutelle de l’Agence nationale des déchets (AND).

Un budget de 189 millions de DA a été alloué pour ce projet qui porte sur la réalisation de bassins et le montage des équipements de fonctionnement de cette station, selon les explications fournies sur place à la ministre.

La continuité des campagnes de sensibilisation visant à lutter contre les décharges anarchiques, l’accompagnement des métiers liés à l’environnement et l’encouragement de l’investissement dans ce domaine figurent parmi les principales orientations de la ministre, qui a affirmé que les efforts se poursuivent pour lever le gel sur les projets du secteur de l’environnement classés comme prioritaires par les responsables, car contribuant à la promotion de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie de la population.



L’importance du tri des déchets



La ministre a insisté sur l’importance du tri des déchets avant leur enfouissement. Lors de l’inauguration du CET de la commune de Sidi Aïssa, la ministre a relevé que «le temps était venu de changer les mentalités en matière de gestion des CET par le recours au tri et à la récupération des produits recyclables». Ce tri permettra d’allonger la durée de vie des CET de plus de 5 ans et de valoriser économiquement ces centres en augmentant leurs revenus et en encourageant les activités de récupération, de sorte à générer de nouveaux emplois au profit des jeunes, a soutenu Mme Zerouati.

La récupération des déchets contribue à améliorer le cadre de vie de la population et à transformer les CET en «mines de production de matériaux recyclables», a-t-elle expliqué.