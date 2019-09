Prix des fruits et légumes : Une légère baisse

Cette semaine, les consommateurs constatent avec satisfaction la baisse relative des prix des fruits et légumes. Lors d’une virée, effectuée hier aux marchés de la capitale, nous avons constaté une disponibilité des produits mis à la disposition du consommateur, ce qui signifie une augmentation de l’offre par rapport à la demande. S’agissant des prix, la pomme de terre varie entre 50 et 60 DA le kilo, la tomate oscille entre 100 et 150 DA. La courgette, légume très demandé par la ménagère, a atteint 160 DA, alors qu’il y a une semaine, ce même produit était à 200 DA. Quant au prix du piment et du poivron, il tourne autour de 120 DA. Concernant le prix de l’oignon, il oscille entre 50 et 60 DA, tandis que les carottes ont enregistré une baisse pour atteindre les 70 DA le kilo. S’agissant du prix des haricots verts, il a connu une baisse importante pour atteindre les 150 à 160DA. Concernant le concombre, son prix est descendu à 50 DA. Le prix des aubergines a atteint les 70 DA. Le prix de la salade verte a atteint les 120 DA. En ce qui concerne les prix des fruits, nous avons remarqué que ces derniers affichent la même tendance baissière. À titre d’exemple, les prix des raisins sont affichés à 150 DA, la pêche oscille entre 100 à 150 DA. S’agissant des prix de la banane, ces derniers ont atteint 220 DA. Par ailleurs, en ce qui concerne la viande blanche, son prix a connu une hausse pour atteindre 350 DA le kilogramme. Quant à la viande rouge fraîche, elle est vendu à 1.300 DA. S’agissant des prix de la sardine, ces derniers ont connu une hausse vertigineuse pour atteindre 400 DA. En dépit de cette légère baisse, les consommateurs ont affiché leur inquiétude par rapport à l’évolution du marché, durant les jours à venir. «Cette semaine, les prix des fruits et légumes sont raisonnables et, en plus, il y a des quantités importantes sur les marchés. Mais je souhaite que cette tendance baissière de la mercuriale continue sur le même rythme durant les prochaines semaines», estime une vieille dame rencontrée au niveau de marche de la Lyre, à Alger-Centre. «Malgré le fait que les produits agricoles sont abondants sur les étals des marchés et les camionnettes garées le long des routes, la semaine passée, les prix ont connu une hausse vertigineuse», a indiqué Mohamed, avant d’ajouter que «les citoyens, surtout les familles à faible revenu, trouvent beaucoup de difficultés à faire face aux dépenses durant cette période».

Makhlouf Ait Ziane