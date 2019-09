21e réunion du forum des pays Exportateurs de gaz : L’Algérie y participera

L'Algérie participera à la 21e réunion du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), qui se tiendra à Moscou (Russie), le 3 octobre, a annoncé hier le ministère de l'Énergie, dans un communiqué.

Lors de cette importante réunion du GECF, qui sera organisée en marge de la 3e édition de la Semaine russe de l'énergie prévue du 2 au 5 octobre dans la capitale russe, les ministres membres du forum examineront les questions relatives à l'évolution du marché du gaz et ses perspectives, ainsi que l'état d'avancement du projet de la mise en place de l'Institut de recherche sur le gaz (Gas Research Institute-GRI) du GECF, dont le siège est à Alger, a précisé la même source. En prévision de cette réunion, le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, avait présidé, le 24 septembre dernier, une séance de travail avec l'équipe chargée du projet de mise en œuvre de cet institut de recherche sur le gaz «GRI», au siège de son département, en présence du PDG de Sonatrach, a ajouté le communiqué. Lors de cette séance de travail, M. Arkab a souligné l'importance de cet institut en tant qu'outil de développement technologique pour les pays membres du GECF et pour l'Algérie. Le GRI a pour objectif d'être un institut de recherche de classe mondiale, de renforcer la coopération entre les pays membres du GECF dans les domaines de la technologie, de l'innovation, de la formation, de l'échange des expertises, ainsi que le développement des bases de données techniques et scientifiques. «Le GRI vise également à offrir des opportunités de formation dans les domaines technologique de pointe», a-t-on ajouté. La décision de création de cet important institut en Algérie a été adoptée à l'unanimité, lors de la 19e Réunion ministérielle tenue le 4 octobre 2017 à Moscou, et l'importance du GRI pour les pays membres a été mise en exergue dans la déclaration du 4e Sommet des chefs d'État et de gouvernement du GECF, tenu le 24 novembre 2017 à Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie. Le GECF est une organisation intergouvernementale créée, lors de la 8e session du forum informel de ces pays, tenue à Moscou en décembre 2008. En 2010, l'Algérie avait abrité la 10e réunion ministérielle du GECF dans la ville d'Oran. Le GECF est actuellement composé de 12 pays : l'Algérie, la Bolivie, l'Égypte, la Guinée équatoriale, l'Iran, la Libye, le Qatar, la Russie, Trinité-et-Tobago, les Émirats arabes unis et le Venezuela, alors que l'Azerbaïdjan, l'Irak, le Kazakhstan, la Norvège, Oman, le Pérou et l'Angola ont le statut de membres observateurs.