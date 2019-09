L’amitié sino-algérienne : 61 ans de réalisations grandioses

Nous sommes aujourd’hui le 1er octobre et c’est la fête nationale de la République Populaire de Chine qui a 70 ans. Il y a 70 ans, la République Populaire de Chine a été officiellement proclamée. Après cette date, les Chinois ont commencé leur longue marche pour construire leur propre pays. Les 70 ans écoulés sont la période la plus radieuse et la plus grandiose de la splendide civilisation chinoise qui a duré 5 000 ans, une époque où la nation chinoise a accompli un triple saut historique en se levant, devenant riche et forte et continue d’apporter des contributions notables au monde.

Au cours des 70 dernières années, la Chine est devenue la deuxième économie mondiale, et a ainsi accompli des miracles dans l’histoire du développement économique mondial. Pour preuve, en 2018, le PIB chinois est passé de 30 milliards USD au début de la fondation de la République Populaire de Chine à environ 13 700 milliards USD, multiplié plus de 450 fois, représentant ainsi près de 16% de l’économie mondiale et se classant deuxième dans le monde. avec ses réserves de change dépassant les 3.000 milliards USD, la Chine s’est classée au deuxième rang dans le monde pendant 13 années consécutives; avec plus de 200 types de produits industriels en tête du classement mondial, la Chine est devenue le plus grand pays manufacturier industriel du monde avec 4. 600 milliards USD d’import-export. la Chine est aussi le N°1 dans le monde depuis ces deux dernières années avec une utilisation effective des investissements étrangers directs non financiers atteignant 135 milliards USD et deuxième en matière d’afflux de capitaux étrangers. Depuis son adhésion à l’Organisation Mondiale du Commerce en 2001, le pays contribue pendant longtemps à plus de 30% à la croissance économique mondiale et est devenue un stabilisateur principal et une source d’énergie majeure pour l’économie mondiale.

La Chine d’aujourd’hui est une puissance scientifique et technologique mondiale. Au cours des 70 dernières années, la Chine n’a cessé d’améliorer ses capacités d’innovation technologique et de développer ses talents en R&D, réalisant ainsi un niveau élevé de R&D dans le monde. Ces dernières années, l’ampleur de l’enseignement supérieur chinois et le nombre des diplômés universitaires chinois se classent au premier rang dans le monde, le volume de ses investissements en R&D est au deuxième au monde et le nombre total du personnel de R&D et des demandes de brevets d’invention sont tous les deux au premier rang mondial Au long de ces 70 années, le gouvernement chinois attache toujours une grande importance au bien-être de la population chinoise, et le niveau de vie de celle-ci ne cesse de s’améliorer. La Chine a fait naître le groupe à revenu moyen le plus grand du monde comprenant 400 millions de personnes; et en sortant plus de 70 millions de personnes de la pauvreté; elle a accompli le miracle le plus merveilleux du monde en termes de réduction de la pauvreté, contribuant pour plus de 70% à cette cause mondiale. elle a assuré encore, en 2018, à 94,2%, l’éducation obligatoire de 9 ans à ses enfants. aujourd’hui, l’assurance médicale bénéficie à plus de 1,3 milliard de personnes; en 2018, l’espérance de vie du citoyen est estimée à 77 ans, alors qu’elle était de 35 ans en 1949.

La Chine a lancé les Cinq Principes de la Coexistence pacifique, porté avant les autres pays l’important jugement dit «la paix et le développement sont les thèmes de notre époque». En 2013, le Président XI Jinping a lancé l’initiative de «la Ceinture et la Route de la Soie» et le concept de la construction d’une communauté de destin pour l’humanité.

L’initiative de «la Ceinture et la Route de la Soie» a obtenu déjà des réponses positives de plus de 160 pays et organisations internationales comprenant l’Algérie, et est devenue le bien public le plus populaire fourni par la Chine au monde entier. Cette année marque aussi le 61ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques sino-algériennes. En 1958, premier pays non-arabe à reconnaître le gouvernement provisoire de la République algérienne, la Chine a établi une relation diplomatique avec ce gouvernement. En 1971, avec l’adoption de la résolution N° 2758, la République Populaire de Chine a repris son siège légal aux Nations Unies lors de la 26e session de l’Assemblée générale, et l’Algérie y a apporté une contribution importante que le peuple chinois n’oubliera jamais. En 2014, la Chine et l’Algérie ont établi ensemble leur partenariat stratégique global, qui est le premier du genre avec un pays arabe, et leur relation bilatérale est entrée dans une nouvelle phase de développement global.

En 2018, la Chine et l’Algérie ont signé un Mémorandum d’entente sur la Construction de «la Ceinture et la Route de la Soie», ouvrant ainsi de plus larges perspectives de coopération entre les deux pays. Les deux pays ont continué à se soutenir fermement sur les dossiers ayant trait aux intérêts vitaux de l’un et de l’autre et à mener des coordinations et coopérations sur la scène internationale afin de défendre ensemble les intérêts communs de tous les pays en développement. Les entreprises chinoises continuent à participer activement à la construction économique et sociétale algérienne, et les projets d’infrastructures, tels que la grande mosquée d’Alger et la nouvelle aérogare d’Alger, ont été terminés ou mis en service.

Les échanges interpersonnels et culturels n’ont cessé de se développer. La coopération dans le domaine de la santé est un segment très important de la coopération amicale sino-algérienne. L’équipe médicale chinoise en Algérie est la première à être envoyée par le gouvernement chinois dans des pays étrangers au cours des 56 dernières années ; la Chine a envoyé 3.400 médecins pour venir en aide aux malades en Algérie. Depuis ces dernières années, la coopération dans le secteur de l’éducation ne cesse de se consolider. Aujourd’hui, nous sommes à un nouveau point de départ. La Chine souhaite promouvoir, avec l’Algérie, la construction de «la Ceinture et la Route de la Soie», élargir et approfondir davantage la coopération amicale et mutuellement avantageuse dans tous les domaines.