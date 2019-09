Propagation du moustique tigre à Alger : La prévention est une nécessité

Le moustique tigre est toujours présent en Algérie. D’ailleurs, il a toujours été présent depuis 2010, où il y a eu la première apparition fortuite dans la wilaya de Tizi Ouzou, puis il s’est proliféré dans d’autres wilayas, en l’occurrence Oran, Jijel et Alger, où sa présence se confirme de jour en jour, ces derniers temps.

Cette présence qui dérange les habitant de la capitale et qui sème une certaine inquiétude chez eux, mais aucune victime n’a été enregistré suite aux piqûres de cet insecte. Selon le directeur général de l’Institut pasteur d’Algérie (IPA), Zoubir Harrar, lors de son passage sur les ondes de la Radio algérienne, précisant, qu’il «se propage d’année en année et qu’il est nécessaire d’activer un programme de prévention». Il prolifère en zone urbaine, s’adapte facilement aux différents biotopes et ses œufs résistent longtemps à la déshydratation, c'est-à-dire l’action de dessécher le milieu dans lequel ils se trouvent. Aedes albopictus est une espèce de moustique d’origine asiatique communément appelé «moustique tigre» en raison de son apparence : silhouette noire et rayures blanche, sur l’abdomen et les pattes. Installé en Algérie depuis 2010, il peut être le vecteur de maladies graves comme la dengue, le chikungunya ou zika. «Actuellement, en Algérie, en dehors des inconforts causés par les piqures, aucun cas de maladie transmissible par ce moustique n’a été enregistré en l’absence de cas autochtones de ces maladies» selon le communiqué du ministère de la Santé, ajoutant que «le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a dès 2013, mis en place par décision ministérielle, un Comité d’experts chargé de la prévention et de la lutte contre les arboviroses, qui a pour missions, notamment la veille sanitaire à travers l’évaluation des risques, la prévention et la lutte contre les arboviroses», lit-on, en citant par le passage qu’ «un dispositif de surveillance et de lutte contre les arboviroses transmises par Aedesalbopictus a été diffusé sous forme d’instruction ministérielle à l’ensemble des 48 directions de la Santé et de la Population (DSP), le 8 juillet 2019 à l’effet de le mettre en œuvre».



La nuisance des piqûres du moustique tigre



Les Algériens ne sont pas habitués à cet insecte. Cela peut susciter des craintes chez certains citoyens. La présence du moustique dans cette région (Alger) peut s’expliquer par le fait qu’il s’installe aisément dans des endroits humides où la végétation se mélange aux eaux stagnantes, un milieu très propice à sa reproduction .Rappelons qu’en général, la piqure du moustique tigre est bénigne. Dans certains cas, elle peut provoquer des inflammations ou des réactions allergiques. La piqure du moustique tigre peut également transmettre des virus comme le chikungunya, la dengue ou le zika, mais il faut que ce moustique ait au préalable piqué une personne porteuse du virus.



Se protéger du moustique tigre



Le moustique tigre apprécie particulièrement l’environnement humain et colonise surtout les environnements urbains et péri-urbains. Dans ces environnements, le moustique tigre utilise toutes sortes de récipients et réservoirs artificiels d’eau (vases, pots, sous-pots, jouets d’enfants, bidons, gouttières, toits plats mal drainés…) pour y déposer ses larves. Il s’agit généralement de toutes petites réserves d’eau stagnante.

Pour lutter efficacement contre le moustique tigre qui se propage de la période allant généralement de mai au mois de novembre, il est nécessaire de procéder selon plusieurs axes. Il n’y a pas une solution miracle, mais c’est la combinaison de plusieurs actions ou dispositifs qui permettent de profiter d’une «tranquillité et d’une quiétude» aux heures où il attaque (généralement à l’aube et en fin d’après-midi). Pour se protéger, la mesure la plus importante à prendre est d’éliminer de votre entourage toute source d’eau stagnante. Privilégiez également le port de vêtements longs, amples et clairs (le moustique-tigre et attiré par le noir).

Contribution des citoyens dans la lutte contre sa prolifération



La propagation de l'insecte est une « menace réelle » pour les wilayas du littoral algérien et les zones humides. « Ses larves se développent essentiellement dans des gîtes larvaires produits par les habitants eux même (récipients, ustensiles, pneus usagés, etc. abandonnés et contenant de l'eau) », explique le PDG de l’IPA, assurant, cependant, que « le contrôle de la densité de ce moustique est faisable » et qu'il suffit, pour cela, d'une « large sensibilisation de la population ».« Chaque citoyen en modifiant son comportement et en adoptant des gestes simples et peu contraignants peut participer à la lutte contre la prolifération des moustiques et l’introduction de virus », indique le ministère de la Santé dans un communiqué. Ces gestes consistent à « supprimer les eaux stagnantes qui favorisent la reproduction du moustique autour des domiciles, changer l’eau des vases plusieurs fois par semaine, vérifier le bon écoulement des gouttières, supprimer les pneus usagers et tout autre objet pouvant se remplir d’eau et couvrir les réservoirs d’eau (bidons d’eau, citernes et bassins) avec un voile ou un tissu ». En cas de réaction importante aux piqûres de moustiques, le ministère de la Santé recommande de se rapprocher du centre de santé le plus proche.

Kafia Ait Allouache