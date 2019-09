« D’une rive à l’autre », entre andalou et opéra, by Amine Kouider & Manel Gharbi : Voyage envoûtant

Vêtue de sa robe noire perlée, la cantatrice de la musique andalouse, Manel Gharbi, accompagnée de l'orchestre symphonique, sous la direction du maestro Amine Kouider, a gratifié les présents de l'opéra d'Alger Boualem-bessaïah, lors d'un spectacle inouï, baptisé «d'une rive à l'autre».

En effet, le public de l'opéra d'Alger, venu nombreux, dans la soirée de dimanche, a été conquis par la prestation artistique de l'orchestre symphonique, sous la direction du maestro Amine Kouider, et la rossignol de la musique andalouse Manel Gharbi qui ont émerveillé les fidèles le temps qu'a duré ce voyage «d'une rive à l'autre» entre andalou et opéra. Ce concert symbolique, placé sous le thème du dialogue des cultures entre symphonie et andalou, a été ouvert dans sa première partie de la musique andalouse avec le mode Noubet R’mel. Manel a, ainsi, émerveillé le public sur la scène de la prestigieuse salle de l’Opéra en interprétant, avec sa magnifique voix, un répertoire riche de la musique savante et universelle. Chaleureusement accueillie par les hôtes de l’opéra, l'artiste a mis en évidence la beauté de cette musique savante, à travers de célèbres pièces, le m’sadar, suivi d’un istikhbar. La fameuse chanson napolitaine «O sole mio» (oh mon soleil) de son poète Giovanni Capurro a été majestueusement interprétée par Manel Gharbi sur un ton des ténors. «Sali trach qalbi», cette chanson écrite par Mahboub Bati, longtemps chantée par les maîtres de la chanson chaâbi tels que Amar Ezzahi et El Anqis, a été merveilleusement fredonnée par l'élégante Manel Gharbi. Sous le charme... les présents à l'opéra ont salué l'ensemble avec un tonner d’applaudissements, de youyous et des bravos scandés sans interruption. Un moment chargé d’émotion, de bonheur et de joie qui a plongé l’assistance dans un merveilleux voyage à travers l’Andalousie arabe, sur les traces du maître andalou Zyriab et des plus grands compositeurs de la musique universelle. Plutôt enclin à apprécier la musique symphonique, le public n’a eu de cesse d’ovationner l’excellente prestation de l’orchestre, dirigé par le virtuose maestro Amine Kouider. Le temps d’une soirée, les algérois, venus en famille ou entre amis, ont été charmés par le spectacle enchanteur qui a duré plus d’une heure trente. ceci d’autant que cet opéra universel a plongé l’assistance dans un voyage initiatique à travers la musique des deux rives. La salle envoûtée a longuement salué l’orchestre et battu la mesure avec des applaudissements nourris… Une soirée mémorable dans un prestigieux temple dédié aux arts et à l'élégance.

Sihem Oubraham