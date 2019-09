Grand angle : Une expérience à sauver

S'exprimant à l'issue de la cérémonie de prestation de serment qui s’est déroulée le 8 septembre, le ministre soudanais de l'Information, Fayçal Mohamed Saleh a affirmé que «le nouveau gouvernement œuvrerait pour atteindre les objectifs pour lesquels le peuple soudanais s'est battu». Toutefois le challenge est loin d’être gagné d’avance et ce même si le gouvernement, dirigé par un économiste de renom, dispose de trois ans pour le relever et réaliser ainsi les attentes du peuple qui s’est soulevé pour exiger l’amélioration de ses conditions de vie dans un pays à l’économie exsangue. 39 mois durant lesquels le gouvernement sait qu’il ne disposera pas d’un blanc-seing et que des comptes lui seront demandés par une population dont la patience a atteint les limites. Le gouvernement de transition tenu d’organiser des élections en 1922 sait également qu’il est engagé dans une course contre la montre et que le parcours avant de franchir la ligne d’arrivée n’est pas sans écueils. Une réalité dont a pleinement conscience aussi le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. En appelant la communauté internationale à «soutenir l’expérience démocratique» au Soudan, lors d’une récente réunion de haut niveau consacrée à ce pays en marge du débat général de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, le patron de l’ONU aura finalement exprimé les craintes latentes ressenties par le gouvernement soudanais durant cette période délicate. Et pour cause, la réussite de l’expérience démocratique soudanaise est forcément tributaire de l’amélioration du cadre de vie des citoyens. Car il ne faut surtout pas se leurrer, dans nos régions, nombreux sont les peuples qui continuent de croire que la démocratie est un luxe et surtout qu’elle ne fait pas vivre. Pour preuve, après les changements intervenus dans le sillage du «printemps arabe» de 2011 et face aux vicissitudes de la vie en raison de l’incapacité des nouveaux gouvernants à relancer l’économie en berne, une certaine nostalgie s’est emparée des populations qui se sont même mises à regretter les années où les régimes dictatoriaux contre lesquels ils se sont pourtant soulevés étaient en place. Le Soudan sera-t-il l’exception ?

Nadia K.