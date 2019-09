Union parlementaire de l’Organisation de la coopération islamique : Une délégation de l’APN à Kampala

Une délégation de l’Assemblée populaire nationale (APN) participera aujourd’hui à Kampala (Ouganda) aux travaux de la 42e réunion du Comité exécutif de l’Union parlementaire des Etats membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), indique un communiqué de la chambre basse du Parlement. Cette réunion de deux jours sera consacrée essentiellement au suivi du rapport de la 3e réunion extraordinaire du Comité exécutif de l’Union parlementaire des Etats membres de l’OCI, tenue à Rabat (Maroc), et à l’élaboration du projet d’ordre du jour de la 8e session des comités permanents spécialisés. Lors de ces travaux, les participants élaboreront le projet d’ordre du jour de la 22e session du Comité général de l’Union parlementaire des Etats membres de l’OCI et celui de la 15e Conférence de l’Union, prévue au Burkina Faso, et arrêteront la date de cette conférence, ajoute la même source. Les travaux seront sanctionnés par l’adoption du rapport de la 42e réunion du Comité exécutif de l’Union parlementaire des Etats membres de l’OCI et de la «Déclaration de Kampala».