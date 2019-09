Assemblée parlementaire du conseil de l’Europe : Le parlement invité

Une délégation du Conseil de la nation a pris part, hier à Strasbourg , aux travaux de la quatrième partie de la session ordinaire 2019 de l’Assemblée parlementaire du conseil de l’Europe (APCE), a indiqué un communiqué de la chambre haute du parlement. L’ordre du jour de la réunion qui s’étalera jusqu’au 4 octobre prévoit l’examen de plusieurs thèmes, dont le dossier de la protection et du soutien aux victimes du terrorisme et la situation juridique des réfugiés climatiques. La délégation sera conduite par le président de la commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté algérienne à l’étranger, Rachid Achour.

Le Parlement algérien prend part régulièrement aux réunions de l’APCE en qualité d’invité, ajoute le communiqué.