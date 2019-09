M. Goudjil assiste aux obsèques de l’ancien président français

Le président par intérim du Conseil de la nation, Salah Goudjil est arrivé, hier à Paris, pour représenter l’Algérie aux obsèques de l’ancien président français, Jacques Chirac. Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah a chargé le président par intérim du Conseil de la nation, Salah Goudjil de représenter l’Algérie aux obsèques de l’ancien président français, Jacques Chirac.

«Chargé par le chef de l’Etat, M. Abdelkader Bensalah, le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil est arrivé lundi à Paris pour représenter l’Algérie aux obsèques de l’ancien président français, Jacques Chirac, décédé jeudi dernier à l’âge de 86 ans», a indiqué un communiqué du conseil de la Nation.

Ultime hommage à Jacques Chirac

La France a rendu hier un ultime hommage à l'ancien président français, Jacques Chirac, décédé, jeudi à l'âge de 86 ans des suites d'une longue maladie,et ce, en présence de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement. Une trentaine de dirigeants étrangers, dont le président russe Vladimir Poutine, étaient à Paris pour assister à cette cérémonie qui se voulait une reconnaissance au grand homme d'Etat et patriote que fut Jacques Chirac. La journée de lundi est décrétée journée de deuil national en France, avec une minute de silence dans les administrations et les écoles, honneurs funèbres militaires et un service religieux solennel à l'église Saint-Sulpice à Paris, présidé par le chef de l'Etat Emmanuel Macron. Cette cérémonie devant débuter à 12H00 (10H00 GMT) s’est tenue, en outre, en présence de la famille de Jacques Chirac et de ses proches.

Les Français, eux, ont pu rendre un dernier hommage à Jacques Chirac sur le trajet du convoi funéraire jusqu'à l'église Saint-Sulpice. Après une cérémonie réservée à la famille à 09H30 (07H30 GMT), puis des honneurs militaires à 10H45 en présence d'Emmanuel Macron, le cercueil de l'ancien chef de l'Etat quittera les Invalides à 11H00 (09H00 GMT), encadré par une grande escorte. Déjà dimanche, plusieurs milliers d'anonymes se sont pressés à l'hôtel militaire des Invalides - qui héberge notamment le tombeau de Napoléon - pour aller se recueillir devant le cercueil de cette figure de la vie politique française, auréolée, notamment depuis son retrait de la vie politique, d'une image d'humaniste et de bon vivant "profondément français", qualités et défauts compris.