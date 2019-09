Dans la lucarne : C’est inéluctable

On avait énormément discuté sur le système de compétition adopté sous l’ère de l’ex-président Bouteflika et l’ex-président de la FAF, Mohamed Raouraoua. Le professionnalisme était vu comme la panacée aux maux de notre football l’empêchant de se développer. Aujourd’hui, le temps est venu pour mettre fin à un «cafouillage» qui aura duré presque huit ans avec les conséquences qu’il peut avoir sur notre «jeu à onze». Beaucoup d’équipes trouvent la situation sur le plan technique et financier pour le moins intenable. Les pouvoirs publics n’ont pas manqué de déclarer ouvertement l’échec du système professionnel. On avait, peut-être, mis la «charrue avant les bœufs». Ce qui est, en soi, logique, voir irréalisable. L’illusion que cela puisse susciter ne peut durer indéfiniment. Elle peut durer le temps d’un glimpse, comme dirait nos amis anglais. C’est une très bonne prise de conscience pour ceux qui sont en train de prendre le «taureau par les cornes» en voulant vraiment apporter des solutions express à cette situation de nos clubs qui est, le moins que l’on puisse dire, peu enviable. Le Bureau fédéral de la FAF ainssi que les membres de l’Assemblée générale ont pris leurs responsabilités en mettant en exergue le fait qu’on ne peut aller loin en laissant les choses en l’état. Certes, des voix pourraient s’élever pour dire que ce que la FAF est en train de concocter est «illégal», mais on peut dire qu’on n’a pas le choix face à une organisation, pour le moins dépassée, ne répondant pas aux exigences de l’heure. Les membres du BF ainsi que des représentants des Ligues de Wilaya se sont réunis à Ouargla pour débattre et surtout prendre des mesures concrètes pour rendre le changement tangible et accepté par toute la « famille du football ». Il faut dire que de nombreux clubs mais aussi de Ligues sont intéressés par ce qui va arriver ces jours-ci. Il y aura un nouveau système de compétition qui va toucher l’accession, la rétrogradation ainsi que la composante des groupes en bas de la pyramide. Cela ne peut qu’être bien accueilli par la plupart des régions et wilayas. De plus, on sait tous que tout le monde veut avoir sa place au soleil et connaître la frénésie des grandeurs. Il est vrai que les acteurs du football algérien attendent beaucoup de ce qui va être décidé dans le conclave de Ouargla, transformée, en l’espace d’une journée, en capitale du football algérien. Il est clair qu’on ne peut continuer à vivoter ainsi. Ces changements pourraient aussi toucher la LFP (Ligue du Football professionnel) elle-même. On espère une ère fructueuse pour le football de notre pays. Bon vent !

Hamid GHARBI