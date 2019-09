L’USMA se qualifie pour la phase de poules

L'USM Alger a remporté, lundi soir, son billet de qualification à la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football, en s’imposant sur les terres kényanes face à la formation de Gor Mahia sur la score de deux buts à zéro, pour le compte des seizièmes de finale retour de la compétition continentale. La star de la soirée à Nairobi a été sans aucun doute Aymen Mahious, auteur d’un doublé (4' et 16'), ce qui a permis aux Usmistes de jouer la phase de poule du sacre africain le plus prestigieux, et dont l’USMA rêve de le remporter depuis de longues années. Lors du match Aller, disputé le 15 septembre au stade Mustapha-Tchaker de Blida, les Rouge et Noir avaient dominé la formation kényane sur le score de quatre buts à un. Lors d’une déclaration à la presse à l’issue du match, l’entraîneur de l’USMA, Dziri Billel, s’est dit satisfait du rendement de ses joueurs tout en mettant en exergue le manque d’expérience de certains joueurs et l’obligation de les soutenir pour le reste de la saison. «On a réalisé l’essentiel à Blida en inscrivant quatre buts, le seul bémol c’était d’en avoir encaissé. Il faut dire qu’une victoire en Afrique est toujours bénéfique pour entrer en phase de poule avec plus d’ambitions. La grande satisfaction c’est de ne pas avoir encaissé de but », a-t-il fait savoir. L’ancien international algérien a précisé qu’il faut mettre de côté cette qualification et se focaliser sur le championnat Ligue1, avec notamment la continuité de travailler avec les jeunes joueurs du club. «On doit oublier cette qualification et se concentrer sur le championnat, nous avons trois matches en retard dont on attend toujours la programmation. Les supporters doivent faire preuve de patiente, notamment avec les jeunes joueurs, les encourager et les pousser à aller de l’avant, dont beaucoup manquent d’expérience. Nous avons vu aujourd’hui un excellant Khemaissia et un bon rendement d’Alilat, ils ont fini le match en donnant beaucoup de satisfaction alors qu’ils sont U21. Nous allons donner la chance à tous les jeunes pour faire valoir leur talent», a noté Dziri Billel.

Kader Bentounès