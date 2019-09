CAF CL / Horaya Conakry 2 - JSK 0 (La JSK qualifiée AUX TB 5-3) : Les Canaris au bout du suspense

Difficilement, mais quand même la JS Kabylie a validé son ticket pour les poules de la Ligue des champions après sa victoire aux tirs au but face au Horaya Conakry au match retour du deuxième tour préliminaire de la CAF CL.

La JSK a dû puiser dans ses ressources mentales pour arracher son billet qualificatif pour les poules de la Ligue des champions d’Afrique aux dépens du Horaya Conakry sur son propre terrain.

Réduits à dix dès la demi-heure de jeu après l’expulsion de Souyed et faisant face à une équipe du Horaya aussi volontaire qu’agressive, les Canaris ont eu toutes les peines du monde à défendre leur avance de deux buts acquise au match aller à Tizi-Ouzou, il y a deux semaines. S’il est vrai que les coéquipiers de Saadou ont tenu bon plus d’une heure de jeu, ils finiront par baisser pavillon à moins de dix minutes de la fin et ont été contraints d’aller à la série fatidique des tirs au but pour valider leur qualification. Avec un sans faute, les Canaris ont remporté l’épreuve haut la main et ont validé ainsi leur qualification à la phase des poules de la Ligue des champions d’Afrique. « Notre premier objectif est atteint. On va savourer d’abord ça puis on va penser à la suite. La défaite face au CRB nous a fait mal mais on a prouvé que ce n’était qu’un accident de parcours.

Nous avons beaucoup d’espoir en cette équipe. Elle peut être championne et nous allons tout faire pour l’être en fin de saison», a déclaré le président Cherif Mellal à la fin. Suspendue à quatre matches à huis clos dont deux à l’extérieur après les incidents ayant émaillé le match JSK-CRB (Défaite 3-0), la JSK devra se chercher un stade où elle pourra recevoir. « Nous allons nous réunir une fois au pays pour étudier la question », a précisé le président Mellal.

Amar B.