Coupe de la CAF (16es de finale retour), CR Belouizdad 0 - Pyramids FC 1 : L’aventure s’arrête pour le Chabab

Le Chabab de Belouizdad n'a pas réussi à arracher son billet qualificatif pour les 16es de finale-bis de la coupe de la Confédération africaine, hier au stade du 5-Juillet. Les camarades de Bechou se sont inclinés face à la formation égyptienne de Pyramids FC, par le score de 0-1.

Lors de la première manche, en Égypte, les deux formations s'étaient séparées sur le score de parité d'un but partout. Le CRB a payé cash sa stratégie de jeu de la première mi-temps. Le public présent au temple du football national n'a pratiquement pas eu grand-chose à se mettre sous la dent durant le premier half de cette partie, marquée par l'engagement physique et dominée par l'aspect tactique surtout. Évoluant dans des configurations tactiques similaires (4-5-1), avec des blocs équipes relativement médians, les deux teams ont surtout joué la carte de la prudence.

Eshenaoui (FC Pyramids) et Gaya (CRB) n'ont pratiquement pas eu d'interventions à faire. Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour assister aux premières tentatives, plutôt timides, de part et d'autre. 33', seul au second poteau, Belahouel ne parvient pas à reprendre le centre de Ziti. Le cuir est écarté en corner par le défenseur Al Bakry. 34', Bouchar reprend de la tête le corner sortant de Sayoud, visiblement en manque d'inspiration. La balle, mal dosée, est bien captée par le portier égyptien.37', le tir du Burkinabé Traoré, laissé libre au second poteau, a failli faire mouche.

C'était la seule occasion notable de la part de la formation Cairote, qui malgré le handicap du match aller, à préféré opéré par des contre principalement. En seconde période, les visiteurs ont montré des intentions un peu plus offensives en passant à un nouveau schéma (3-5-2) porté vers l'attaque. Ainsi, à la 56’, l'attaquant ghanéen Antwi, qui venait tout juste de faire son entrée en jeu, parvient à donner l'avantage aux Égyptiens, d'un puissant tir à la limite de la surface. Il faut dire qu'il a profité d'une erreur défensive de la part de l'arrière latéral Nessakh. Juste avant, l'arbitre de la rencontre, le Marocain Al Guezzaz, a privé le CR Belouizdad d'un penalty flagrant. Le tir de Bechou est repoussé de la main par Essayed dans la surface. Il restera muet encore deux fois, par la suite. Surpris, les protégés du coach Amrani ont failli encaisser un second but, dans la foulée. Antwi manque de peu de signer son doublée du jour. La balle effleure le poteau gauche de Gaya. Le Chabab réagit par l'intermédiaire de Tariket (60'), mais son tir est arrêté sans difficulté par le gardien. 68', Sayoud, d'un coup franc à ras de terre, force Eshenaoui à se déployer pour dévier le cuir en corner. 80', le tir de Tabti n'est pas passé loin du cadre. Le match s'emballe. Les joueurs du CRB prennent de plus en plus de risque et se font à chaque fois contrer. 83', Gaya se couche pour sortir en corner le cuir de Gaber. 90', le tir de Traoré passe tout près du cadre. Malgré les nombreuses tentatives, dans les arrêts de jeu, le CRB ne parvient pas à revenir au score. L'aventure africaine s'achève ainsi pour les camarades de Bechou.

Redha M.