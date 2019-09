Commentaire : La bataille des parrainages

La scène politique est en pleine effervescence, prise par une fièvre électorale depuis le lancement de la première phase du scrutin.

D’ores et déjà, il est aisé de constater que la présidentielle du 12 décembre prochain domine largement les débats politiques et focalise de plus en plus l’attention des acteurs politiques et des citoyens. Les candidats en nombre important se bousculent au portillon pour retirer les formulaires de signatures pour entamer la campagne de collecte des parrainages nécessaires et exigés par la loi électorale. Le siège de l’Autorité en charge de l’organisation des élections accueille chaque jour de nombreux candidats à la candidature et enregistre de manière significative l’arrivée de personnalités très connues pour le retrait des formulaires de parrainage. Ils sont actuellement plus de quatre-vingts personnes à avoir procédé au retrait de ces documents nécessaires pour tout candidat intéressé par le rendez-vous électoral. Force est de relever que parmi ceux qui ont affiché publiquement l’intention de se porter candidat, figurent incontestablement des personnalités emblématiques et charismatiques cataloguées parmi les poids lourds sur la scène politique. Ce qui prouve tout l’intérêt qu’accordent les citoyens et les acteurs politiques à l’élection du 12 décembre comme issue incontournable de sortie de crise. Aussi, l’engagement de ces personnalités emblématiques et représentatives va indéniablement crédibiliser le scrutin et mobiliser la majorité des citoyens autour d’une solution démocratique qui passe par les urnes.

L’entrée en scène, qui sera certainement suivie par l’entrée en lice de ces acteurs politiques de premier plan, va donner par ailleurs un autre rythme à cette phase électorale et promet de chaudes empoignades en perspective. Ces personnalités, qui ont pignon sur rue et créditées de respect et de crédibilité, ont déjà installé leurs quartiers généraux et mis en place leurs équipes sur le terrain. Le coup d’envoi est désormais donné pour la campagne des parrainages, phase déterminante pour la suite du parcours. Cette étape se présente comme le premier test électoral pour ces personnalités pour jauger leur représentativité auprès des citoyens électeurs. A présent, les candidats à la candidature affinent leurs stratégies et mobilisent leurs troupes dans une avant-première qui balise le terrain pour les prochaines phases qui exigent plus d’efforts, d’énergie et d’engagement. Bien avant le lancement de la campagne électorale, la bataille s’annonce rude entre les candidats à ce scrutin qui va mettre fin à la crise politique qui perdure depuis des mois. Après la bataille des parrainages, viendra celle des programmes et des propositions pour séduire et capter l’électorat. Un électorat qui étudiera les programmes des uns et des autres et scrutera toutes les propositions. C’est le programme porteur de changement, d’espoir et qui répond aux aspirations et attentes exprimées par le peuple qui aura les faveurs des électeurs, d’abord au cours de la campagne, ensuite dans les urnes, le 12 décembre prochain. Au regard des conditions réunies durant toutes les phases préparatoires, des personnalités engagées et des garanties prévues par la loi portant régime électoral, l’élection présidentielle du 12 décembre prochain sera ouverte, transparente et régulière. Des efforts importants sont déployés et des moyens mobilisés pour la réussite de ce rendez-vous électoral qui consacrera l’élection, de manière libre et démocratique, d’un président de la République le 12 décembre prochain. Un président qui aura un mandat populaire pour engager sur le terrain toutes les réformes qui pourraient répondre favorablement aux attentes et aspirations exprimées par le peuple ces derniers mois.

M. Oumalek