Lycée sportif de Draria : Priorité aux futurs champions

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, a affirmé, hier à Alger, la nécessité de faire profiter le Lycée sportif national de Draria (Alger) du matériel et moyens d'entraînement stockés au niveau des grandes salles de sport d'Alger, en accordant la priorité aux «futurs champions».

Le ministre, qui a donné le coup d'envoi de la saison scolaire au Lycée sportif national de Draria, a souligné qu'«il est inconcevable de stocker du matériel et des équipements sportifs au niveau de la salle Harcha-Hassan (un tapis répondant aux normes internationales) et de l'Ecole supérieure en sciences et technologie du sport (Es/ests) de Dely Brahim, entre autres établissements, et d'en priver les futurs champions», préconisant d'accorder la priorité à l'élite sportive appelée à honorer l'Algérie». L'Etat a déboursé d'importantes sommes estimées à quelque 20 millions d'euros pour l'acquisition de matériel sportif, à l'occasion des Jeux africains de la jeunesse JAJ-2018, un matériel dont une grande partie est toujours stockée, a-t-il indiqué, avant d'ajouter: «Nous veillerons à le mettre à la disposition des futurs champions, les élèves du Lycée sportif, et nous œuvrerons à promouvoir au plus haut niveau ledit établissement qui s'érige en pôle d'enseignement sportif.» Parmi les principales décisions prises par le représentant du gouvernement, «la nécessité pour le lycée de signer une convention avec le Centre de médecine du sport pour l'ouverture d'une branche au niveau du lycée, en assurant le meilleur matériel médico-sportif et en le mettant à la disposition des jeunes sportifs». «Les fédérations sportives doivent assurer une bonne prise en charge pour leurs sportifs en termes de restauration et d'hébergement», a-t-il observé.