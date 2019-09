funérailles de Jacques Chirac : Le chef de l'état charge M. Goudjil de représenter l'Algérie

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a chargé le président par intérim du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, de représenter l'Algérie aux funérailles de l'ancien président français, Jacques Chirac, qui auront lieu aujourd’hui, à Paris, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République. «M. Abdelkader Bensalah, chef de l'Etat, a chargé Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation par intérim, de représenter l'Algérie aux funérailles de l'ancien président français, Jacques Chirac, qui auront lieu lundi 30 septembre 2019, à Paris», lit-on dans le communiqué de la Présidence.

M. Chenine signe le registre de condoléances

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a signé hier au siège de l'ambassade de France à Alger, au nom du chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, le registre de condoléances, suite au décès, jeudi dernier, de l'ancien président français Jacques Chirac à l'âge de 86 ans. «Suite au décès de l'ancien président de la République française, Jacques Chirac, je présente, au nom du chef de l'Etat et en mon nom personnel, mes condoléances les plus attristées et mes sincères sentiments de solidarité et de compassion à la famille du regretté et au peuple français ami», a écrit M. Chenine sur le registre de condoléances. «Le défunt, qui fut parmi les hauts commis de l'Etat français, a voué sa vie au service de son peuple et de son pays qu'il voulait hisser au plus haut rang, par l'ancrage des valeurs de paix, de sécurité et de solidarité en termes de relations internationales outre le rapprochement entre peuples», a-t-il ajouté. «L'Algérie reconnaît au défunt sa précieuse contribution, lors de son mandat présidentiel, à la relance des relations algéro-françaises au service de l'intérêt commun des deux peuples amis, ce qui a permis d'établir une relation bilatérale privilégiée marquée par un dialogue constructif et une coopération économique dans plusieurs domaines, basée sur des intérêts mutuellement bénéfiques», a encore rappelé le président de l'APN. Affirmant que M. Chirac «a marqué de son empreinte la scène internationale dans plus d'un domaine», M. Chenine a souligné que «les peuples arabes se souviendront à jamais de ses positions honorables envers leurs causes, des positions à travers lesquelles il tenait à afficher son attachement à la Légalité internationale en tant que voie idoine de règlement des conflits internationaux», ajoutant que «l'histoire lui a donné raison concernant toutes ces positions, et a mis en avant sa perspicacité et sa grandeur d'âme». «Je m'incline, avec respect et déférence, à la mémoire du défunt. Paix à son âme, patience et réconfort à ses siens».