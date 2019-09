Tamanrasset : Découverte d’une cache d’armes

Une cache d’armes et de munitions a été découverte samedi près de la bande frontalière sud à Tamanrasset par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, suite à une opération de recherche et de fouille menée près de la bande frontalière sud à Tamanrasset/6e RM, une cache d’armes et de munitions contenant deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, quatre roquettes sol-sol de type BM-21, ainsi que deux chargeurs et une quantité de munitions», a précisé la même source. Dans le même contexte, un détachement de l’ANP a découvert, suite à une opération de recherche et de fouille dans la localité de K’sir Hmimès, dans la commune d’El-Aouana (wilaya de Jijel/5e RM), les dépouilles de deux terroristes, qui ont été abattus par les Forces de l’ANP lors d’opérations précédentes. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Tlemcen/2e RM, deux narcotrafiquants et saisi trois véhicules touristiques chargés de 70 kg de kif traité, tandis qu’une unité des Garde-côtes a découvert 30 kg de la même substance à Oran. Dans un autre contexte, un détachement de l’ANP a arrêté, en coordination avec les services des Douanes, un narcotrafiquant en possession de 453 comprimés psychotropes à In Amenas/4e RM, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 3.270 unités de différentes boissons à M’sila dans la ère RM. Par ailleurs, des unités de sauvetage et de recherche relevant de nos Forces navales ont réussi à secourir, lors de deux opérations distinctes, 35 candidats à l’émigration clandestine, et ce, suite au naufrage de leurs embarcations au large de Boumerdès/1re RM et Oran/2e RM, tandis que des Garde-côtes ont déjoué des tentatives d’émigration clandestine de 89 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale à Annaba/5e RM, Aïn Témouchent et Mostaganem/2e RM.