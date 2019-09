Saïd Medioni Mokhtar, expert et analyste politique : « Le mouvement populaire doit s’impliquer dans la présidentielle »

«Le mouvement populaire devrait s’impliquer directement dans l’élection présidentielle, en restant mobilisé et en appelant les nationaux à donner leur voix à un candidat qu'il aura choisi, qui aime son pays et qui incarnera la rupture avec l’ancien système», a estimé, hier, l’expert et l’analyste politique, Saïd Medioni Mokhtar. S’exprimant sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio algérienne, cet officier militaire à la retraite considère que pour celui qui a contribué à écarter «ceux qui ont pillé le pays pendant 20 ans», ce serait un «gâchis» s’il ne se structurait pas en prévision de la présidentielle et qu'il s’y impliquerait après, aux fins d’assurer «la continuité de cette révolution».

Pour Medioni, le mouvement populaire gagnerait à se structurer en prévision de l'élection présidentielle de décembre prochain, car, explique-t-il, «il s’agit de la seule voie de sortie de crise». «Aujourd’hui, les garanties ont été obtenues, ce qui est historique. D’un côté, la loi électorale qui doit être modifiée après l’élection d’un président et qui donne la chance à tous les candidats, le fait d’élever le niveau d’instruction des candidats, etc., et de l’autre côté, l’autorité indépendante qui va superviser et annoncer les résultats des élections. On a attribué les prérogatives de quatre ministères à cette autorité. Vous ne trouvez pas que c’est un acquis extraordinaire ?», a-t-il argumenté. Mais comment se structurer quand au sein du mouvement populaire existent «ceux qui s’opposent totalement à la tenue de la présidentielle», et ceux qui conditionnent celle-ci à des mesures d’apaisement ? Pour ‘‘L’invité de la rédaction’’, ceux qui «s’opposent à ces élections» doivent savoir que tout conflit doit se terminer par un dialogue et être matérialisée par un scrutin. A ses yeux, «ceux qui refusent tout» doivent avoir «d’autres agendas». «Aimer son pays, ce n’est pas chercher la confrontation», a-t-il lâché. Et d’enchaîner : «Personnellement, j’aurais aimé que le Hirak continue tel qu’il l’a été le 22 février. Malheureusement, ces dernières semaines, il a dévié de sa ligne en devenant plus radical et extrémiste et en n’acceptant pas la voix de l’autre. Cette attitude du Hirak est antidémocratique.

Il y a de soi-disant activistes qui portent atteinte à la sécurité de l’Etat en touchant aux institutions sur fond de diffamations.

Ces gens-là doivent en répondre devant la justice. Seulement, il faut laisser la justice faire son travail. Ceux qui font des déclarations doivent assumer leurs responsabilités sachant que ce sont des déclarations qui sont enregistrées, filmées ou écrites».

A propos du mouvement populaire auquel il signale avoir pris part depuis ses débuts, Medioni Mokhtar y relève des «dérapages» résultant, d'après lui de «manipulations».

Il y note également une «radicalisation» qu’il impute à «certains groupes» en son sein, lesquels visent l’institution qui a sécurisé ce pays, à savoir l’ANP. Il n’en considère pas moins que les élections «ne sont pas une fin en soi». Les grands chantiers, signale-t-il, c’est après, parce que, observe-t-il, le pays possède des lois «qui ne sont pas correctes», parce qu’une loi«anti-peuple, votées à l’unanimité» et une Constitution «dangereuse» pour celui-ci, sont autant de tares. Il considère que seul un président élu démocratiquement pourra notamment faire modifier par référendum.

Salima Ettouahria