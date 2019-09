Pour quand un site web de l’ANIE ?

Alors que l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) s’est engagée à sa création, le 15 septembre, par la voix de ses responsables de mettre en place un site web pour communiquer comme il se doit avec la presse mais également avec les citoyens, il n’en est malheureusement rien, plus de deux semaines après sa création. Idem pour les réseaux sociaux, tel le facebook où l’ANIE est curieusement aux abonnés absents.

Et pourtant, la mise en place de tels outils de communication ne nécessite pas de gros moyens, encore moins prendre autant de temps, bien au contraire. Ils auraient été, en tout cas, d’un grand secours pour l’instance de Charfi dans sa gestion de communication, à l’exemple des candidats à la candidature de la présidentielle du 12 décembre, dont l’opinion publique s’interroge sur les raisons qui poussent l’ANIE à ne pas rendre publique la liste complète, comme c’était le cas lors des dernières élections avortées (elles étaient publiées et actualisés régulièrement sur le site du ministère de l’Intérieur) et de se contenter des noms connus sur la scène politique.

L’Autorité nationale indépendante des élections sait désormais ce qui lui reste à faire. Ne dit-on pas que mieux vaut tard que jamais… ?

S. A. M.