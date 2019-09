Formulaires d’inscription à la candidature : La légalisation, désormais possible auprès des notaires et des huissiers

L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a pris d’importantes décisions pour faire face au refus de certaines APC de légaliser les formulaires d’inscription à la candidature à la présidentielle du 12 décembre prochain.

En effet, et suite à des plaintes effectuées auprès de l'ANIE, relatives à ces obstacles rencontrés, à la fois par les citoyens signataires des formulaires et les prétendants à la candidature à la magistrature suprême du pays, il sera désormais possible de procéder à la légalisation des formulaires au niveau des bureaux des notaires et des huissiers de justice ; et ce, à titre gratuit, signalons-le.

L’annonce vient d’être faite par le chargé de communication de l'ANIE, Ali Draâ, qui a souligné dans une déclaration accordée à la presse nationale, que «l'Autorité a cherché à trouver des solutions facilitatrices et à créer de nouvelles options permettant aux citoyens de légaliser leurs signatures individuelles données aux candidats». Cette mesure a été possible également grâce à la précieuse collaboration des représentants des chambres nationales des huissiers de justice et des notaires. Les chambres concernées ont, en fait, adressé des correspondances à l’attention des bureaux des huissiers de justice et des notaires les informant de la nécessité d’approuver gratuitement les formulaires d’inscription, a notamment relevé le chargé de la communication de l’ANIE.

Remarque importante à mettre en exergue dans ce contexte, la nouvelle loi organique relative au régime électoral fait obligation aux candidats à la présidentielle de présenter, au moins, 50.000 signatures individuelles d'électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas. Le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1.200. Il faut savoir aussi que la déclaration de candidature à la présidence de la République résulte du dépôt, par le candidat lui-même, d'une demande d'enregistrement auprès du président de l'ANIE, comme le stipule cette nouvelle loi, exigeant la nationalité algérienne d'origine pour le candidat qui doit être également titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme équivalent.

L'ANIE a la charge de préparer les élections, de les organiser, de les gérer et de les superviser et ce, dès le début de l'opération d'inscription sur les listes électorales et leurs révisions ainsi que les opérations de préparation de l'opération électorale, des opérations de vote, de dépouillement et se prononcent sur le contentieux électoral jusqu'à l'annonce des résultats provisoires. Composée de 50 membres, l'ANIE présidée par l'ancien ministre de la Justice, Mohamed Charfi, est chargée de réceptionner les dossiers de candidatures pour l'élection de président de la République et d'y statuer.

A ce jour, ils sont plus de 80 postulants à la candidature pour l'élection présidentielle du 12 décembre prochain à avoir procéder, au retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles.

Selon les données communiquées récemment par le chargé de communication auprès de l'ANIE, l’on compte parmi les postulants au prochain scrutin présidentiel, plusieurs responsables de partis politiques, à l'instar de Ali Benflis, président du parti Talaïe El Houriet (avant-gardes des libertés), Abdelaziz Belaid, président du Front El Moustakbal, Aissa Belhadi, président du Front de la bonne gouvernance, Abdelkader Bengrina, président du mouvement El Bina, Ali Zeghdoud, président du parti du Rassemblement algérien (RA), Mourad Arroudj, président du parti "Errafah", ou Belkacem Sahli, président de l'Alliance nationale républicaine (ANR).

La liste des prétendants à la candidature à la magistrature suprême du pays comprend par ailleurs des candidats indépendants, comme c’est le cas de l'ancien Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, et de l'ancien chef du PNSD, Rabah Bencherif, ainsi que de trois femmes candidates indépendantes.

Soraya Guemmouri