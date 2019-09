Pour consacrer le changement : l’urne, irréversible

Concilier le mouvement citoyen avec le processus électoral engagé pour la présidentielle du 12 décembre, c’est bien l’une des premières missions que les postulants à la magistrature suprême seront appelés à réussir. Ceci dit, il est évident que eu égard au nombre de candidats ayant retiré les formulaires, nul doute qu’un taux de participation appréciable sera enregistré, lors de la prochaine élection.

Il n’y a point de place à toute appréhension où une quelconque hantise quant à un éventuel désintérêt général qui pourrait se traduire par une décision d’annulation, pour la 3e fois consécutive, de la présidentielle de 12 décembre comme demandé par certains.

En aucun cas un tel scénario n’est envisageable compte tenu, d’une part des mesures inédites garantissant son déroulement dans des conditions de transparence et de crédibilité irréprochables et s’appuyant, d’autre part, sur l’engagement patriotique dont les Algériens ont toujours faire preuve lorsqu’il s’agit de tournants décisifs engageant l’avenir de la Nation. Ce qui est souhaité en revanche c’est qu’il y ait mobilisation générale de toutes les forces vives de la Nation pour faire du prochain rendez-vous électoral le point de départ d’un processus de renouveau. Ce vœu a été clairement exprimé d’ailleurs par le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, dans son discours du 15 septembre portant sur la convocation du corps électoral. Par la même occasion il avait aussi soutenu que l’heure est venue de faire valoir l’intérêt suprême de la patrie sur toutes les autres considérations.

Cet intérêt suprême recommande que quoi qu’il en soit de la durée de la crise politique actuelle, au final, son dénouement réside bel et bien dans le retour à l’urne pour l’élection d’un nouveau président de la République apte à concrétiser les aspirations légitimes exprimées par le peuple en matière de changement radical dans le mode de gouvernance. L’option de la présidentielle constitue, faut-il le rappeler, une donnée consensuelle sur laquelle s’accordent la majorité des partis politiques.

Même le MSP, dont le dernier conseil consultatif à déboucher sur la décision de la non-participation au scrutin du 12 décembre, défend l’idée selon laquelle seule une présidentielle intègre peut constituer la solution idoine à la crise actuelle. Son président, Abderrazak Makri, a laissé entendre, hier, lors d’une conférence de presse qu’une grande majorité du peuple «serait favorable à la tenue de la présidentielle».

Il n’écarte pas d’ailleurs l’éventualité de voir son parti participer au prochain scrutin du 12 décembre dans le cadre de candidature faite d’une alliance.

En d’autres termes, le MSP se projette déjà dans les jeux des alliances et les critiques formulées par M. Makri au sujet notamment du fichier électoral où encore à propos de la composante de l’autorité des élections peinent à convaincre. Autre parti ayant décidé de ne pas présenter de candidat, celui d’El Adala que préside Abdellah Djaballah qui a plaidé en faveur de «l’interdiction pour tout partisan de l’ancien régime déchu de postuler à une quelconque échéance électorale».

Karim Aoudia