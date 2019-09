Rentrée de la formation professionnelle : Les inscriptions, prolongées jusqu’au 15 octobre prochain

Le ministre de la Formation et de l'enseignement professionnels a révélé, hier, que les inscriptions sont prolongées jusqu’au 15 octobre prochain en raison de « l’importante » demande exprimée sur les différents établissements de la formation professionnelle du pays même si elles se sont étalées initialement sur plus d’un mois (15 juillet au 21 septembre) et justifié cette décision par le souci permettre « au plus grand nombre possible de jeunes » d’avoir une « opportunité » de formation.

S’exprimant depuis Blida où il a donné le coup d’envoi de la rentrée de la formation professionnelle (session de septembre), Dada Moussa Belkhir a fait état à cette occasion de l’inscription de 250.000 nouveaux stagiaires qui viendront s’ajouter aux 306.000 stagiaires, élèves et apprentis confondus et assuré la garantie d’une offre de formation de plus de 382.000 nouveaux postes. « Cette session a enregistré l’inscription d’un nombre considérable de diplômés universitaires au vu de la qualité des formations assurées par le secteur, garantes d’un poste de travail au stagiaire aussitôt que son diplôme est en poche », s’est-il félicité, relevant à propos du baccalauréat professionnel le parachèvement à 70% de la plate-forme inhérente au projet. « Le cadre juridique est finalisé. Il ne reste que certains détails techniques », a-t-il souligné en mettant en avant le rôle des médias dans la « promotion » du nouveau diplôme. Et d’enchaîner : « Cette décision tant attendue par les jeunes, va revaloriser le cursus d’enseignement professionnel en le rendant plus attractif et plus crédible et en lui donnant sa véritable place en tant segment à part entière du système éducatif national ».

Accompagné de membres du gouvernement, le ministre a affirmé qu’en matière d’infrastructures, 34 nouvelles enceintes d’une capacité pédagogique globale de 15.100 postes de formation et de 4260 places d’internat ont été réceptionnées pour cette rentrée, s’ajoutant aux 1 295 établissements existants déjà. Il a fait savoir dans la foulée que l’offre de formation concerne pour cette année 23 branches professionnelles de la nomenclature et noté que les branches couvrent plus de 68 % des offres globales dans les spécialités prioritaires, à l'instar des filières de l'industrie, de l'agriculture, du BTP, de l'agroalimentaire, des travaux publics, de l'hôtellerie et du tourisme, l’audiovisuelle, l’électricité, l’électronique, l’énergétique, l’art et l’industrie graphique.

Dada Moussa Belkhir assure sur un autre registre que les pouvoirs publics accordent un intérêt « particulier » au secteur de la formation et de l’enseignement professionnels qui est, selon lui, d’une importance « stratégique » pour l’accompagnement du développement socio économique du pays, en lui accordant « tous » les moyens nécessaires à la prise en charge

Concernant les personnes aux besoins spécifiques, il a indiqué que près de 700 nouveaux postes de formation, répartis à travers cinq centres régionaux spécialisés pour personnes handicapées physiques (Alger, Boumerdes, Laghouat, Skikda et de Relizane), seront ouverts à cette catégorie de stagiaires. Il est également programmé la prise en charge de la formation des détenus en milieu carcéral dans le cadre de conventions conclues avec les services du ministère de la justice. Le même responsable a affirmé que le répertoire des filières et des spécialités de l’enseignement professionnel a été élaboré en avril dernier « il s’agit de 7 filières et 44 spécialités enseignées dans le premier cycle préparant pour l’obtention du brevet d’enseignement professionnel (BEP), qui ont un prolongement sur 54 spécialités enseignées dans le deuxième cycle, préparant pour l’obtention du brevet d’enseignement professionnel supérieur (DEPS) », a-t-il soutenu avant d’affirmer que dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance, de l’organisation et des performances de nos établissements, le secteur a arrêté un certain nombre de mesures et dispositions, telles que la mise en place de filières d’excellence dans les spécialités porteuses avec des entreprises leaders dans leur domaine d’activités, et ce, dans le cadre du développement du partenariat. Ainsi que la mise en place de 11 directions de wilayas déléguées de la formation et de l’enseignement professionnels et la désignation des directeurs de wilayas délégués parmi les cadres du secteur, en favorisant la promotion interne.

Rentrée de la formation professionnelle, Tizi Ouzou :

Signature de conventions de partenariat

Cinq conventions de partenariat ont été signées, hier, entre la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Tizi Ouzou, différents établissements publics et privés et le mouvement associatif, et ce à l’occasion de la rentrée professionnelle, session septembre, qui a eu lieu le même jour.

Deux de ces cinq conventions ont été paraphées entre la DFEP, la Confédération Algérienne du Patronat et l’entreprise publique Electro-Industries (ex-ENEL Azazga), alors que les trois autres ont été signées entre IEP Oued Falli et l’entreprise ISP Energie, le CFPA Kerrad-Rachid avec le centre hospitalier universitaire Nedir-Mohamed et enfin le CFPA Kerrad-Rachid et l’association «Tighri Oussirem» des parents de personnes atteintes de déficience mentale de Tizi-Ouzou, selon un communiqué de la direction locale de la formation professionnelle et l’enseignement professionnels.

Ces conventions ont pour but, a précisé la même source, «de renforcer le partenariat pour l’accompagnement et le développement des filières des énergies renouvelables, principalement, mais aussi le Bâtiment, le réseau Informatique, la Gestion de projets… de l’Institut de l’Enseignement Professionnel (IEP), Oued Falli, et des filières dites d’excellence», «mettre à la disposition des équipes technico-pédagogiques de l’IEP, Institut d’Enseignement Professionnel de Oued Falli, l’expertise et la technologie acquises par l’entreprise dans les énergies renouvelables, afin de permettre l’adéquation des formations enseignées aux besoins réels, en main-d’œuvre hautement qualifiée des secteurs utilisateurs» et «la formation continue des travailleurs des entreprises partenaires».

S’agissant de la convention entre le CFPA Kerrad avec l’association «Tighri Oussirem», celle-ci, indique-t-on de même source, «portera sur l’assistance et l’accompagnement des parents de personnes atteintes de déficience mentale, dans la réalisation d’une action de formation professionnelle au profit de ses adhérents, au sein du centre psychopédagogique de l’association, en vue de faciliter leur insertion socioprofessionnelle dans les spécialités retenues par la convention, à savoir coiffure hommes, coiffure dames, cuisine des collectivités, garniture auto, gâteaux traditionnels, conduite de ruches et initiation à l’outil informatique». Pour cette présente rentrée professionnelle pour laquelle se sont inscrits 14.068 nouveaux stagiaires, dont 2.128 en résidentielle, 6.260 en mode apprentissage et 5.686 en formation qualifiante, il a été procédé, pour la première fois à Tizi-Ouzou, au lancement de l’Enseignement professionnel au niveau de l’Institut de l’Enseignement Professionnel (IEP) d’Oued Falli où plus de 80 jeunes se sont inscrits dans les deux spécialités, à savoir : Maintenance des systèmes informatiques ou Installation et maintenance des panneaux photovoltaïques, a encore fait savoir la DEFP, en soulignant que ce lancement intervient alors qu’il y a eu l’installation de la commission interministérielle sur le baccalauréat professionnel le 24 septembre 2019 avec la possibilité de son lancement à la rentrée de septembre 2020. «Tous les inscrits ont été pris en charge dans les spécialités de leur choix ou orientés vers d'autres spécialités», a rassuré la même source, en rappelant que des sections détachées des INSFP ont été ouvertes au niveau des CFPA dans plusieurs spécialités, d’autres sections en double vacation dans certaines spécialités comme Brevet de technicien supérieur (BTS) en comptabilité, en cours du soir, à l'INSFP Imerzoukène de Tizi-Ouzou et systèmes numériques option informatique et réseaux de l'INSFP Imerzoukène de Tizi-Ouzou en section détachée au CFPA Khodja Khaled-Boukhalfa, et des sections détachées des INSFP BTS ouvertes pour cette année au niveau des CFPA de Draa El Mizan, Mechtras, Ouadhias, Tigzirt et Tizi-Rached. Pour rappel, l’offre de poste de formation pour cette présente session de septembre 2019 est de l’ordre de 16.446 postes.

Cette offre est répartie sur 22 branches de formation et 215 spécialités. Cette offre a été établie en tenant compte des branches prioritaires à savoir Bâtiment des travaux publics (BTP) avec une offre de 1.758 ; Hôtellerie Restauration et Tourisme (HRT) avec 1.147 et Artisanat traditionnel (ART) 684. L’effectif global des stagiaires qui suivent des formations au niveau 48 établissements dont 6 INSFP, un IEP, 31 CFPA et 10 annexes est de l’ordre de 22.836 apprenants.

Constantine : 24 établissements à travers la wilaya

Le wali de Constantine, Abdessamie Saïdoun, a donné hier, au niveau de l’Institut national spécialisé en formation professionnelle Abdelhak-Benhamouda, le coup d’envoi officiel de la rentrée 2019-2020 de la formation professionnelle, laquelle concerne les 24 établissements du secteur répartis sur le territoire de la wilaya.

Cette reprise a enregistré l’arrivée de près de 7.800 nouveaux stagiaires toutes filières confondues, et a été marquée par l’introduction d’une nouvelle spécialité, et ce dans le souci de diversifier les offres de formation et de mettre le secteur au diapason du développement de l’économie nationale, mais également de répondre aux besoins de marché local de l’emploi. Il s’agit du soudage industriel, formation d’excellence, sanctionnée par un brevet de technicien supérieur, laquelle sera dispensée par l’Institut national spécialisé de la formation professionnelle (INSFP) du Khroub, en partenariat avec l’entreprise nationale des matériels des travaux publics (ENMTP).

À titre de rappel, trois nouvelles spécialités avaient déjà été intégrées à l’offre locale en matière de formation lors de la session de février 2019, respectivement dans les domaines de l’hôtellerie et du tourisme (BTS en gestion et administration hôtelières et BTS en agence de voyages) et dans celui des arts et industries graphiques (BTS infographiste/maquettiste). Sur le nombre total de stagiaires, 2.620 postes ont été réservés à la formation par apprentissage, 2.125 à celle résidentielle, 550 aux femmes au foyer, 491 aux pensionnaires des établissements pénitentiaires, 275 à la formation passerelle et 155 au cours du soir.

Le secteur de la formation professionnelle dispose, dans la wilaya de Constantine, de 18 centres de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA), de 3 instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (INSFP), d’un institut de formation professionnelle, ainsi que d’une annexe relevant de l’INSFP du Khroub, et d’un centre régional d’enseignement professionnel à distance.

Tlemcen : 5 nouvelles spécialités

Le secteur de la formation professionnelle a été renforcé dans la wilaya de Tlemcen, pour cette nouvelle session, par cinq nouvelles spécialités s’ajoutant aux dizaines autres assurées par le secteur, a-t-on appris de la directrice du secteur Mme Hafida Zeddour Brahim. Ces nouvelles spécialités concernent les travaux publics notamment les ouvrages d’art, l’hôtellerie (art de la table), la maçonnerie du patrimoine (restauration), métreur et impression sur soie. Ces spécialités ont été ouvertes pour répondre aux besoins du marché local, a indiqué la même responsable, à l’occasion de l’ouverture de la session de septembre de la formation professionnelle. La rentrée de la formation professionnelle, qui s’est déroulée au niveau du nouveau CFPA de Boudjlida, a été également marquée par la signature de deux conventions. La première a été signé entre le secteur de la formation et celui de l’ADE et permettra, selon le directeur de l’agence de distribution de l’eau, de perfectionner les travailleurs de l’ADE en plomberie, en électricité, en informatique et autres domaines d’activités alors que l’ADE prendra en charge les stages pratiques des jeunes formés dans les Centres relevant du secteur. Une seconde convention, paraphée entre le même secteur et la commune d’Ain Ghoraba, porte sur la formation des travailleurs des communes dans divers domaines de maintenance et d’entretien d’équipements divers, en informatique et autres. Le secteur de la formation professionnelle compte, à travers la wilaya de Tlemcen, 26 établissements dont trois instituts. Quelque 7.616 postes ont été ouverts pour la présente rentrée.

Au total ce sont 9.089 stagiaires qui ont rejoint leurs postes de formation, a-t-on indiqué.

Tipasa : Un institut spécialisé dans les métiers du tourisme



L’ouverture de la session professionnelle à Tipasa a été marquée par la mise en exploitation d’un nouvel Institut de l’enseignement professionnel (IEP) spécialisé en tourisme, hôtellerie et restauration à Hadjout.

Le coup d’envoi officiel de cette session professionnelle de septembre a été donné, à partir de cet IEP, par le wali de Tipasa, Mohamed Bouchama.

D’une capacité d’accueil théorique de 1.000 places, l’établissement, premier du genre à l’échelle de la wilaya, assure une formation dans 17 spécialités liées au tourisme et à l’hôtellerie et restauration, couronnée par des diplômes d’Etat, a expliqué, sur place, le directeur de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya, Arezki Ouali.

Le premier diplôme est le Brevet d’enseignement professionnel supérieur (BEPS) classé au niveau 5 (catégorie 10) de la grille nationale des qualifications.

Il couronne une formation d’une durée de 24 mois dans une dizaine de spécialités, dont le marketing et vente, catering, guide touristique, direction de restaurants, confection de produits touristiques et gestion hôtelière, entre autres.

Quant au second diplôme, il est représenté par le Brevet d’enseignement professionnel (BEP) classé au niveau 4 (catégorie 8) de la grille nationale des qualifications, équivalant au classement de l’examen du baccalauréat dans l’enseignement général.

Ce brevet est assuré dans sept spécialités de formation, dont les techniques de vente, accueil, tourisme, animation touristique locale, et prestations touristiques, entre autres.

Toujours selon les informations fournies par M. Ouali, sa direction a procédé à la signature de conventions avec de nombreux organismes aux fins de garantir une formation par apprentissage aux stagiaires des IEP. Parmi ces organismes figure l’entreprise de gestion touristique de Tipasa, englobant trois des plus grands hôtels de la wilaya, dont la Corne d’or, Matarès et le village touristique, outre des agences touristiques et d’autres hôtels.

Au volet des nouveautés de cette rentrée de septembre, le responsable a fait part de l’ouverture d’une dizaine de nouvelles spécialités de formation en relation avec les spécificités de la région et des besoins exprimés par le marché local du travail, a-t-il souligné.

Il s'agit du traitement des produits piscicoles, mines et carrières, conducteur de grues, gestion et économie de l’eau, réhabilitation de commodités d’assainissement, conseiller en téléphonie, boucherie et produits carnés, et chimie industrielle.

Plus de 13.900 stagiaires, dont 5.510 filles, ont rejoint les différents établissements du secteur à Tipasa, soit 22 établissements de formation, dont trois instituts nationaux spécialisés, au titre de la session de septembre 2019/2020, est-il signalé de même source.

Sétif : 18.256 jeunes à l’œuvre

C’est à l’institut de l’enseignement professionnel Bahmed-el-Hadi, un établissement à vocation nationale de par les filières qui y sont enseignées et qui répondent à l’exigence d’un monde économique en plein essor, que le wali de Sétif, Mohamed Belkateb, accompagné du président de l’APW et de directeurs de l’exécutif, a procédé hier à l’ouverture de l’année de la formation et de l’enseignement professionnels.

Un établissement dont le choix est d’autant plus symbolique qu’il s’intègre de plain-pied dans le cadre de la dynamique engagée par le gouvernement, à l’effet d’impulser ce secteur et, dès l’année prochaine, y introduire des diplômes comme le Bac professionnel et des débouchés qui ne sont pas sans susciter une adhésion importante des jeunes dans une wilaya qui présente de fortes potentialités et des opportunités certaines dans bien des créneaux porteurs. C’est ainsi que le premier responsable de cette wilaya a tenu à consacrer une large partie de son temps aux 360 stagiaires de cet institut, venus de différentes wilayas et qui sont en formation dans les quatre spécialités de réseaux, maintenance du système informatique, développement des applications informatiques et des techniques de vente, les exhortant à ne ménager aucun efforts pour aller dans le sens des exigences de ces spécialités et honorer les besoins qui y sont exprimés. En prenant connaissance des différents indicateurs de cette wilaya, qui compte aujourd’hui 56 établissements de formation dont 1’institut d’enseignement professionnel, 5 instituts nationaux spécialisés, 2 instituts de formation professionnelle et 27 CFP, de même qu’un centre de formation à distance et 20 écoles privées agréées ainsi que 18.256 stagiaires, le wali, qui a relevé un taux d’insertion favorable de jeunes, a particulièrement insisté sur une formation adaptée aux besoins de la wilaya. Il a appelé les responsables de ce secteur et les différents directeurs de l’exécutif présents à travailler en coordination pour abonder dans ce sens et suivre le produit de la formation.

Pas moins de 12.999 postes de formation sont proposés pour l’année 2019 avec près de la moitié en ‘‘apprentissage’’ et 4.115 en formation résidentielle, au moment où le monde du travail sera renforcé par 4.055 diplômés et 3.611 ayant bénéficié de qualification.

Un secteur d’autant plus dynamique au vu des investissements d’envergure consentis par l’Etat pour assurer une formation des jeunes dans les coins reculés de cette wilaya où sont notamment implantés 27 centres de formation et des dispositifs assurant une main- d’œuvre qualifiée.

Bordj Bou-Arréridj : 9.000 stagiaires attendus

9.000 stagiaires sont attendus pour la rentrée professionnelle à Bordj Bou Arreridj au niveau des 19 structures. La dernière spécialité en date est la mécatronique qui complète un répertoire de métiers nécessaires pour faire marcher l’appareil de production constitué d’un nombre important d’entreprises dans l’électronique, un pôle d’excellence ayant été constitué dans ce domaine.

Des spécialités comme l’informatique, l’électronique, l’électrotechnique, la téléphonie et l’industrie photovoltaïque sont enseignées, ainsi que le tourisme, l’agriculture et le BTPH. Le secteur attire de plus en plus de jeunes. Les chiffres des services de l’emploi ont montré que ceux qui n’ont aucune qualification éprouvent beaucoup de difficultés à trouver un poste de travail. Beaucoup de jeunes voudraient intégrer l’enseignement supérieur, ce qui explique la faiblesse du nombre d’inscrits qui pourrait être supérieur après la réunion des conseils de classe pour décider du parcours des élèves ayant échoué au baccalauréat. Pour entretenir encore plus la relation avec le marché de l’emploi, la direction de la Formation et de l'Enseignement professionnels a favorisé, selon son responsable, M. Mohamed Hellassi, l’apprentissage pour créer un lien entre les stagiaires et les entreprises. «Notre objectif est d’atteindre un taux de 70% d’apprentis par rapport au nombre général», a-t-il annoncé.

M. Hellassi a annoncé la mise en service des centres de formation à Bellimour et Djaafra et a insisté sur l’ouverture de plusieurs sections détachées. Il suffit d’un local aménagé pour répondre aux besoins spécifiques d’une région, a expliqué le directeur, qui a souligné la contribution des APC pour réussir ce défi qui offre la possibilité à tous les jeunes habitant dans des zones reculées d’accéder à une formation. Il a rappelé que le secteur a prévu des structures d’hébergement pour accueillir ces stagiaires. Cette généralisation concernera toutes les catégories sociales, dont les femmes au foyer qui bénéficient d’une section spéciale, a-t-il rappelé. Même ceux qui lancent des projets dans le cadre du dispositif d’aide à l’emploi ont droit à un apprentissage pour pouvoir réaliser des micro-entreprises, a indiqué le directeur qui a cité plusieurs conventions signées avec des entreprises et des employeurs.

Les structures de formation de la wilaya se composent de deux instituts nationaux de formation professionnelle et 17 CFPA situés au chef-lieu de wilaya et dans les daïras.

Sidi Bel-Abbès

Engouement sans précédent



Un engouement sans précédent a été manifesté par les jeunes au gré de cette rentrée de la formation professionnelle, à la suite notamment des campagnes de vulgarisation du programme de cette édition où l’on dénombre plus de 11 nouvelles filières.

Sur les 8.208 inscrits au titre de cette édition, 5.719 nouveaux stagiaires devraient rejoindre hier les ateliers et laboratoires des différents centres et établissements formatifs, dans la perspective d’arracher un diplôme ou une qualification à même de faciliter une intégration dans le monde du travail.

Toutes les dispositions ont été prises en fait pour garantir la réussite de cette opération qui a effectivement mobilisé tous les moyens de la wilaya pour accompagner un effort d’équipement consenti par l’Etat et parfaire un cycle d’enseignement et de formation.

Le coup d’envoi a été donné à partir de l’établissement Chaouti-Djillali pour justement lire la lettre du ministre et permettre également au wali de situer l’importance d’un secteur dans l’encadrement de l’économie nationale, avant de relever les attentes régionales pour répondre aux spécificités et caractéristiques propres à chaque wilaya.

Et si la nécessité d’une réactualisation de la nomenclature du programme national a été au centre de l’intervention, une focalisation fut aussi observée sur les nouveaux besoins de la région, à l’effet, a-t-il souligné, de valoriser au mieux un enseignement professionnel et de développer de nouvelles filières. Le domaine des énergies renouvelables, à travers l’activité de l’unité photovoltaïque de l’ENIE, a été cité pour que l’orateur incite les cadres du secteur à se pencher sur la promotion de la formation dans ce créneau si porteur et d’avenir, a-t-il martelé, avant d’insister sur le suivi des stagiaires et leur encadrement. C’est donc d’une formation en fonction des besoins d’un marché et des attentes également des entreprises locales qu’il s’agit pour la qualification d’une main- d’œuvre et l’amélioration d’un encadrement technique. Effectivement, une nouvelle vision s’esquisse pour adapter une formation au marché national et soutenir une croissance. Une vision pour la prise en charge des préoccupations de la jeunesse au centre des priorités dans l’action des pouvoirs publics…

Enfin, il est à noter que la wilaya dispose d’une vingtaine d’instituts, de centres et d’annexes, encadrés pédagogiquement par plus de 1.304 enseignants. Des établissements fortement équipés pour l’initiation et l’apprentissage.

