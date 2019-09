Education nationale : Les listes des élèves réadmis, affichées aujourd’hui

Les listes définitives des élèves admis à refaire l’année scolaire seront publiées aujourd’hui, au niveau de leur établissement scolaires. Une copie sera remise aux parents des élèves concernés, qui pourront enfin connaître le sort réservé à leurs enfants. De ce fait, les élèves qui recevront la décision de leur réadmission au niveau de leur établissement scolaire sont tenus d’effectuer leurs inscriptions avant le 3 octobre 2019.

Pour rappel, le ministère de l’Éducation nationale a ouvert les portes de la réintégration des élèves exclus, notamment dans les cycles moyen et secondaire, mais sous conditions.

En effet, la possibilité d’intégrer les établissements scolaires n’a été accordée qu’à certains élèves seulement, et ce après l’étude de chaque dossier par les conseils des classes extraordinaires qui se sont déroulés la semaine dernière, au niveau de chaque établissement scolaire, pour décider de l’intégration ou non de l’élève exclu.

Une commission spécialisée s’est réunie de nouveau, hier, pour étudier les dossiers qui ont été rejetés au niveau des établissements scolaires, pour trancher définitivement sur le sort des demandes de recours qui ont été transférées auprès des directions de l’éducation.

Selon le ministère, le redoublement est une mesure pédagogique soumise à des critères qui visent à garantir l’égalité des chances liés particulièrement à la situation des établissements, notamment la capacité d’accueil et le nombre des élèves.

D’autres conditions ont été prises en considération pour bénéficier de cette mesure. Elles concernent, entre autres, la moyenne obtenue par l’élève au cours de l’année scolaire, l’assiduité et le nombre d’absences. Il faut savoir que la décision d’octroi d’une seconde chance pour les élèves exclus, à réintégrer l’école, prise par la tutelle, s’inscrit dans sa stratégie de lutte contre le phénomène de la déperdition scolaire et de garantir à chaque enfant le droit à l’éducation.

Compte tenu de l’importance de cette mesure, le ministère, à travers la circulaire N° 488 datant du 5 septembre, a souligné l’impératif de veiller au bon déroulement de cette opération et d’informer les parents des élèves n’ayant pas bénéficié de redoublement.

Notons que le ministère de l’Éducation nationale avait instruit les chefs des établissements, à l’effet de faire preuve d’objectivité et de transparence dans le traitement de chaque dossier par le conseil des classes, en veillant au respect du principe de l’égalité des chances en tenant compte du fait que la loi interdit l’expulsion d’un élève avant l’âge de 16 ans.

Le ministère a insisté sur le fait que le conseil des enseignants est habilité à décider quant à ceux qui ont le droit de redoubler l’année.

Les élèves qui ont eu la chance de réintégrer leur établissement et poursuivre leur scolarité doivent rejoindre les classes, juste après les inscriptions, conformément au calendrier établi par le ministère de l’Éducation nationale.

Pour rappel, ce sont plus de 9 millions d’élèves inscrits dans les trois paliers scolaires qui ont rejoint les bancs des 27.000 établissements du secteur de l’Éducation pour cette rentrée scolaire qui a démarré le 4 septembre dernier. Ceci, sans compter le recrutement de tous les diplômés (au nombre de 3.800) des Écoles nationales supérieures de l’enseignement (ENS), à partir de 2016, qui ont été répartis sur les trois cycles éducatifs, parallèlement au recours aux listes d’attente en vigueur, jusqu’au 31 décembre prochain.

Kamélia Hadjib