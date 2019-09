4e réunion africaine des DG de la protection civile : Cap sur la formation et la coordination intercontinentale

«Engager une réflexion sur les nouvelles stratégies de la Protection civile face aux risques de catastrophes naturelles,

industrielles, et ceux liés aux changements climatiques.» Telles sont les problématiques sur lesquelles planchent, depuis hier, les directeurs généraux de la Protection civile, dans le cadre de leur 4e réunion qui se tient à Alger.

Deux jours durant, 21 représentants de haut niveau des États membres africains de l’Organisation internationale de la Protection civile (OIPC), en plus des représentants des différents corps de sécurité, participent aux travaux de cet important événement biennal, au niveau de l’Unité nationale d’intervention et d’instruction (UNII) de Dar El-Beida. Il s’agit, par les interventions et communications, d’outiller les acteurs de la Protection civile, pour mieux affronter les risques de catastrophes naturelles. Présidant l’ouverture de la séance, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locale et de l’Aménagement du territoire, M. Salaheddine Dahmoune, a affirmé, devant ses hôtes, que «l’Algérie a été parmi les premiers États à attirer l’attention des pays africains sur l’importance de mettre en place des stratégies de prévention et de gestion des crises et catastrophes naturelles, en adoptant les recommandations des l’OIPC». Le ministre a par ailleurs tenu à préciser que le corps de la Protection civile en Algérie «bénéficie d’une très bonne réputation par rapport à la qualité de formation des effectifs et du matériels mobilisés, lesquels ont permis aux acteurs de la Protection civile algérienne de venir en aide et d’apporter leur expérience acquise dans les différents endroits du monde où des catastrophes naturelles ont été enregistrées».«Le choix de l’Algérie, pour l’organisation de cette rencontre, illustre la reconnaissance et la satisfaction de l’OIPC quant au rôle fondamental qu’exerce l’Algérie au sein du continent africain», a dit le ministre, qui a mis en avant, ici, les conséquences des guerres civiles et crises internes dans plusieurs pays du continent.

«L’exode, l’immigration, les catastrophes naturelles, la sécheresse et autres conséquences du changement climatique sont clairement visibles, et les populations africaines payent un lourd tribut sur le plan économique et social, privant les Africains de se lancer dans la voie du développement», a expliqué M. Dahmoune.



Salah Dahmoune : « L’Algérie a assuré la formation de 446 cadres de la Protection civile de 15 pays africains. »



Face à cette situation, le ministre signale l’importance de privilégier, «en plus d’une action coordonnée», «la formation qualifiante des effectifs et du personnel de la Protection civile».

À cet effet, il évoque «les 50 bourses qu’accorde l’Algérie chaque année pour former et qualifier des sapeurs-pompiers au sein de l’école de la Protection civile». M. Dahmoune a rappelé que l’Algérie «a assuré la formation de 446 cadres de la Protection civile de 15 pays africains. Des cadres qui, une fois de retour à leur pays, ont assuré des postes de commandement et de leadership au sein de leur organisme». Dans le sillage de cet événement, le Secrétaire général par intérim de l’OIPC, l’Algérien Belkacem El-Ketroussi, explique que cette rencontre vient à point nommé pour «approfondir l’ensemble des questions d’ordre pratique et réglementaire se rapportant aux risques de catastrophes naturelles». À cet effet, il a indiqué que face aux conséquences des catastrophes, «la formation devient un atout majeur, de même que l’adoption d’une approche pragmatique sur plusieurs chapitres». M. El-Ketroussi préconise de revoir, d’abord, «les cadres juridiques au niveau national», de réfléchir, notamment sur «des stratégies préventives pour conjurer les risques majeurs, et diminuer les coûts liés à l’intervention». Organisé sous les auspices de l’OIPC, conjointement avec la Protection civile algérienne, cet important événement a permis aux participants d’avoir un aperçu de la situation en matière de formation dans le domaine de la protection de la population, d’échanger leurs expériences et de présenter diverses initiatives stratégiques pour relever les défis du XXIe siècle, ainsi que de préparer une feuille de route «pour le prochain congrès que compte organiser l’OIPC en 2021». L’objectif escompté de cette réunion est de promouvoir l’échange d’expertise en matière de protection civile, «pour la promotion d’une approche collaborative qui implique la mobilisation de plusieurs sources et l’intervention des acteurs des autres organismes intervenant dans le domaine de la prévention ou de l’action humanitaire», a indiqué, pour sa part, le directeur général de la Protection civile algérienne, Boualem Boughlef.



Inculquer aux citoyens « la culture de la prévention », par la mobilisation des acteurs de la société civile, un élément fondamental



Pour le colonel Boughlef, il faut miser plutôt sur les programmes de sensibilisation, afin d’inculquer aux citoyens «la culture de la prévention», et ce par la mobilisation des acteurs de la société civile, comme élément fondamental. Cette rencontre, qui se veut un créneau de renforcement de capacités des acteurs du domaine de la Protection civile, pour mieux affronter les sinistres du XXIe siècle, a également concentré ses discussions sur les thématiques que doivent adopter les participants pour le programme quinquennal 2020-2025, baptisé «programme d’Alger», qui vise à donner un nouvel élan à la coopération régionale et continentale dans le domaine, et à réfléchir sur les stratégies de protection civile d’un type nouveau. «Ces stratégies nous permettront de faire efficacement face à des risques de catastrophes en perpétuelle mutation», a précisé, de son côté, le général Fiacre Fagnidi Kili, Président de l’Assemblée générale de l’OIPC, au cours de son intervention.

Celui-ci a invité les participants «à une réflexion profonde sur les origines, les manifestations et les conséquences multiformes de dégâts et catastrophes». «Les inondations, glissements de terrain, maladies infectieuses, les tueries massives, les accidents industriels sont des risques auxquels il faut trouver des solutions», a plaidé M. Kili Fiacre, relevant que «la formation doit aller avec l’évolution du monde».

Il soutiendra que « la formation en matière de protection civile est d’autant plus importante, qu’elle permettra aux acteurs de développer des connaissances, d’acquérir de nouvelles compétences et d’être prêts à s’investir de manière conséquente dans leur mission».

M. Fiacre Kili a mis en exergue le fait que cette réunion entend «fédérer les énergies et les expériences à l’effet de construire un écosystème dynamique autour des enjeux de développement et de pleine réalisation du bonheur des populations africaines». Plusieurs points devraient être débattus aujourd’hui, en particulier les questions liées à la coordination avec les autres corps impliqués dans la protection de la population, l’état des lieux des centres de gestion et la révision des textes réglementaires en matière des plans d’urgence et de secours. À rappeler que la 3e réunion africaine des directeurs généraux s’est tenue, les 26 et 27 octobre 2017, à Cotonou (Bénin).

Tahar Kaidi