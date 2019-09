Navires de l’ENTMV : Régulièrement et strictement contrôlés

L’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) a affirmé hier que ses navires sont soumis régulièrement à des contrôles «très stricts» en matière de sécurité et de sûreté. «Nous tenons à porter à la connaissance de notre clientèle que nos navires sont soumis régulièrement à des contrôles très stricts par les différents organismes nationaux et internationaux en matière de sécurité et de sûreté et disposent de tous les certificats internationaux réglementaires en subissant des arrêts annuels pour leur maintien et leur entretien», a précisé l’ENTMV dans un communiqué.

Ces contrôles sont régis, selon la même source, par «des règlements internationaux des plus sévères, ratifiés par notre pays et sont réalisés régulièrement par les Port State Control dans les ports étrangers, par le Service National des Garde-Côtes en Algérie, en sus des Sociétés de Classifications, services sanitaires et assureurs corps et responsabilité civile».

Elle a tenu, dans ce contexte, à expliquer les raisons de décalage du départ du Car-Ferry (C/F) Tassili Il, pour sa traversée régulière (Oran-Alicante) prévue à 23h00 le 26 septembre dernier. «A l’occasion d’un contrôle routinier à bord du C/F Tassili Il, à l’occasion de son départ pour sa traversée régulière (Oran-Alicante) du 26 septembre courant, un problème a été détecté sur l’un des quatre (04) refroidisseurs d’air des deux (02) moteurs de propulsion», a expliqué l’Entreprise nationale. A cet effet, «le départ du (C/F Tassili II), prévu à 23h00, fut décalé pour permettre à l’équipage technique de remédier à cette situation et permettre au navire de disposer de toute sa puissance propulsive». Selon l’Entreprise nationale «ce genre de problèmes, des plus banals et des plus courants, ne met en aucun cas en question la sécurité du navire et des passagers, comme faussement rapporté par quelques organes de presse, mal informés, en considérant cette anodine anomalie en un envahissement de la salle des machines». Pour l’ENTMV, «le meilleur démenti qui puisse être opposé à ce genre d’allégation est que le navire a pris la mer après remise en état de la panne par l’équipage et effectué la traversée Oran-Alicante en toute sécurité», ajoutant que le retour Alicante-Oran a été assuré le vendredi 27 selon le programme commercial «sans aucun souci».