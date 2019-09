Tamanrasset : Promotion des prestations de santé à In-Guezzam

Un programme «spécial» sera mis au point pour la promotion des prestations de santé dans la wilaya déléguée d’In-Guezzam (450 km sud de Tamanrasset), a affirmé hier le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui. Intervenant lors d’une rencontre avec des représentants de la société civile et des notables d’In-Guezzam, le ministre a affirmé qu’un «programme spécial sera arrêté pour la promotion des prestations de santé au profit de la population de cette région frontalière».

Ce programme prévoit plusieurs dispositions, dont la désignation d’un directeur délégué de la Santé à In-Guezzam, chargé du suivi des projets retenus pour la région, le renforcement du staff médical et l’acquisition d’équipements, dont des ambulances tout-terrain, a-t-il précisé.

M. Miraoui a fait savoir, en outre, qu’une commission ministérielle sera dépêchée, dans les prochains jours, à Tamanrasset pour suivre la mise en œuvre des mesures prises lors de cette visite et l’organisation de visites inopinées au niveau de structures de santé dans la région. «Cette visite dans la région vise à s’enquérir de près de la situation du secteur de la santé, de cerner les contraintes, d’examiner les voies de leur solution pour assurer des prestations de santé à la hauteur des attentes de la population locale», a soutenu le ministre, avant de saluer les efforts fournis par l’Armée nationale populaire (ANP) en matière d’accompagnement du secteur de la santé au niveau de ces régions frontalières. Le ministre de la Santé a, lors de cette tournée de travail de deux jours dans la wilaya de Tamanrasset, inspecté, à In-Guezzam, le chantier d’un nouvel hôpital de 60 lits, doté des différents services médicaux.

Il a, sur site, appelé les entreprises chargées de la réalisation à accélérer le rythme de réalisation pour livrer le projet dans les délais impartis tout en respectant la qualité des travaux.

Inspectant le projet de réalisation de 30 logements de fonction pour les personnels du secteur de la santé, le ministre a rappelé les mesures incitatives prises par le gouvernement en direction des praticiens exerçant dans les régions du sud du pays, avant de souligner que ces logements devront contribuer à la stabilité du staff médical, notamment dans les zones frontalières. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a, au terme de sa visite de travail, inspecté une polyclinique à In-Guezzam, où il s’est enquis des prestations médicales offertes et a suivi un exposé sur les activités de cette structure de santé.