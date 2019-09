Déploiement du réseau 4.5G à Oran : lancement des essais

Les essais pour le déploiement du réseau de fibre optique d’Algérie Télécom (AT) avec la technologie 4.5G d’un débit d’un (1) giga par seconde (1GB/s) ont été lancés dans la wilaya d’Oran, a affirmé, samedi à Alger, Alexandre Tian, directeur des relations publiques et de la communication de l’entreprise chinoise Huawei-Algérie, chargée de la réalisation. Dans le cadre d’une visite organisée au profit des représentants des médias au siège de l’entreprise à Alger, ce dernier a précisé que l’entreprise met en œuvre des projets avec plusieurs secteurs, à l’instar de l’Enseignement supérieur et des Douanes, outre un projet de réseau de fibre optique au profit d’ AT, dont les tests ont été lancés dans la wilaya d’Oran. Le projet utilise la technique d’un Giga par seconde pour la 4.5G, qui constitue «une réalisation phare au plan mondial», ajoute la même source. L’entreprise Huawei veille à développer plusieurs projets en Algérie, à travers lesquels elle propose des solutions intelligentes et innovantes pour améliorer les prestations des télécommunications. Cette entreprise de droit algérien active dans le domaine des systèmes amis de l’environnement en partenariat avec le secteur de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, pour permettre aux Algériens de tirer profit des solutions intelligentes dans le domaine des technologies et du numérique.

L’entreprise emploie plus de 350 personnes, dont 83% de travailleurs algériens, et a assuré une formation à 10.000 ingénieurs et techniciens algériens.

Il convient de rappeler qu’une délégation de journalistes algériens a récemment séjourné en Chine et s’est rendue, notamment, après Beijing et Shanghai, à Shenzen, au siège du géant de la téléphonie Huawei, où elle a pu s’enquérir des extraordinaires avancées de l’entreprise et du haut niveau de technologie atteint par ses chercheurs et ingénieurs, qui fait l’admiration du monde entier.