Huawei Telecommunications : L’Algérie, un partenaire stratégique

Consciente de l’importance et du potentiel du marché algérien, Huawei Telecommunications propose ses solutions intelligentes innovantes, pour améliorer les services de télécommunications et offrir la meilleure des expériences ICT aux utilisateurs algériens, particuliers et entreprises, depuis son entrée en Algérie, en 2005.

Huawei déploie ses activités en Afrique depuis 1997. Après plus de 20 ans de développement, son activité couvre toute l’Afrique et emploie plus de 5.000 personnes.

Huawei a toujours considéré l’Algérie comme un partenaire stratégique important. Notre but est d’améliorer les services des télécommunications en Algérie. Parallèlement, nous coopérons activement pour accélérer la numérisation et renforcer le développement économique. Nous voulons aider l’Algérie à devenir le leader des TIC dans le continent africain.

Nous renforcerons également la coopération avec nos partenaires afin de créer ensemble le plus grand écosystème des TIC en Algérie, à développer leurs propres innovations commerciales sur la plateforme de Huawei et à partager les derniers développements technologiques de l’entreprise.

Aujourd’hui, Huawei Télécommunications Algérie emploie plus de 400 personnes, dont 83% d’Algériens, qui ont bénéficié jusqu’ici de l’expertise et du savoir-faire de la marque en matière d’ ICT. Au total, 10.000 ingénieurs et techniciens algériens ont été formés, dont plus de 100 d’entre eux ont eu la certification de Huawei. Entre 2017 et 2018 seulement, la filiale en Algérie a créé plus de 3.000 emplois directs et indirects, en collaborant avec 320 fournisseurs et partenaires locaux.

Acteur majeur du développement du secteur des télécoms et de la transformation numérique et digitale, Huawei coopère dans ce sens dans l’écosystème de l’industrie des TIC, pour faire bénéficier 75% de la population algérienne de ses solutions en TIC.

Aussi, de grands projets en sont nés, à l’instar des Centres de données pour le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et de la Douane algérienne.

L’autre projet de grande ampleur est la réalisation du FTTx (réseau de la fibre optique) d’Algérie Télécom, avec un test de la 4,5G à Oran où le débit de connexion à atteint 1Gbt par seconde, ce qui reste une prouesse au niveau mondial.



Nouvelle stratégie, nouveaux services



Pour 2019, Huawei met en place une série de nouveaux programmes conçus pour aider les chaînes locales à développer leurs activités afin de leur permettre d’offrir davantage de produits et services à valeur ajoutée.

À noter que Huawei avait déjà achevé, avec succès, la phase initiale de la construction de l’écosystème en Algérie, et entre, aujourd’hui, dans une ère de croissance globale. Ainsi, la société continuera à renforcer sa coopération avec ses partenaires locaux écologiques et spécialisés dans les TIC, afin de créer un écosystème à long terme axé sur l’ouverture, la coopération et le gagnant-gagnant.



La formation des jeunes étudiants, une priorité



Afin de développer la future économie numérique algérienne, nous nous sommes engagés à mettre en place un bon système de formation de talents dans le secteur des TIC, afin d’aider les étudiants, les professionnels et les fonctionnaires à acquérir les connaissances les plus récentes sur les nouvelles technologies et à accroître leurs compétences professionnelles au sein de notre ICT Academy. Nous travaillons aussi à élargir les possibilités d’emploi. Huawei Algérie coopère avec 4 universités algériennes spécialisées dans les TIC, ce qui a permis à 700 étudiants de participer au concours de Huawei ICT academy. À travers la mise en place de laboratoires et académies, Huawei permet aux étudiants de passer de l’étape théorique à l’université, à la pratique dans les laboratoires, ce qui leur permettra d’accroître la compétitivité à l’emploi et de partager la croissance rapide de Huawei en Algérie. Huawei emploie 188.000 personnes à travers le monde, et est présent dans 170 pays. En 2018, le chiffre d’affaires a atteint plus de 108 milliards de dollars, se classant ainsi au 61e rang des TOP 500 entreprises au monde. Chaque année, 15% de revenu du groupe sont investis dans la R&D, soit plus de 15 milliards de dollars pendant chaque année. Pour cette année, il est prévu d’atteindre près de 18 milliards d’investissement dans la R&D. Huawei dispose de 36 centres de R&D conjoints à travers le monde et de 14 centres de recherche. Avec les 80.000 ingénieurs, Huawei est devenu le leader des technologies de pointe, telles que la 5G, l’IoT et l’Intelligence artificielle.