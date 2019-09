Algérie - Union européenne : Séminaire sur le développement des territoires ruraux

Un séminaire sur le développement des territoires ruraux sera organisé, aujourd’hui à Alger, par le Programme d'actions pilote (PAP-ENPARD) pour le développement rural et l'agriculture, cofinancé par l'Algérie et l'Union européenne (UE), a annoncé le programme, dans un communiqué. Le séminaire s'adresse aux institutions impliquées dans les activités du PAP-ENPARD, universités, instituts de recherche, instituts techniques, administrations locale et nationale, ainsi qu'aux acteurs du développement des territoires ruraux (les associations, administrations, collectivités territoriales).

Son objectif est de «créer un espace de rencontre conçu comme un plaidoyer sur l'approche territoriale au développement rural et un échange d'expériences avec d'autres projets et programmes afin de proposer une démarche opérationnelle du développement des territoires ruraux en Algérie, alliant les besoins de la population et les acteurs locaux», a expliqué la même source. Ce cadre de réflexion, a-t-on poursuivi, porte essentiellement sur l'appel exclusif à une approche participative permettant d'associer les ménages ruraux à chacune des étapes de la construction de leurs projets de développement individuels et collectifs, la mobilisation de tous les acteurs locaux et de tous les secteurs économiques, pour favoriser les synergies nécessaires à la définition d'un projet de développement intégré de leur territoire. Il s'appuie également sur le renforcement des capacités de ces acteurs, pour qu'ils puissent s'organiser et choisir les options de développement les plus pertinentes de leurs patrimoines naturel, économique et culturel, ainsi que des mécanismes incitatifs de subventions de long terme, pour assurer la pérennité du nouveau mode de gestion des ressources.

À l'issue de ce séminaire, des recommandations opérationnelles seront proposées pour la mise en place de comités de concertation locale dans les territoires identifiés des quatre wilayas-pilotes. Prendront part à ce séminaire, qui sera abrité à l'Institut national de la recherche agronomique (INRAA), le Directeur général des forêts (DGF), les représentants de l'UE, les experts de l'assistance technique et les points focaux du PAP-ENPARD des quatre wilayas-pilotes, selon la même source. Pour rappel, le PAP-ENPARD est un programme bilatéral entre l'Algérie et l'UE, dont l'objectif général est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie par l'augmentation des revenus et de l'emploi en milieu rural, notamment dans les wilayas d'Aïn Témouchent, Laghouat, Sétif et Tlemcen.

Le programme d'une durée de 40 mois a démarré en septembre 2016 et s'achèvera au mois de décembre 2019. Le PAP-ENPARD touche plusieurs secteurs, dont le tourisme, l'artisanat, l'agriculture, la formation professionnelle, l'action sociale, les forêts et le monde associatif. Il vise la valorisation des ressources locales avec une approche territoriale et participative, note le communiqué.