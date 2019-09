Réunion des SG des parlements arabes : Adoption du projet de budget

Le Conseil de la nation a pris part, du 25 au 26 septembre au Caire (Égypte), aux travaux de la 7e réunion annuelle de l'Association des Secrétaires généraux des parlements arabes, a indiqué, hier, un communiqué de la chambre haute du Parlement. Abritée par le siège de la Ligue arabe, cette réunion des Secrétaires généraux a été sanctionnée par l'adoption du projet de budget, au titre de l'exercice 2019, l'adoption du compte final de l'exercice 2018 et la validation du rapport annuel de l'action de l'association pour le même exercice, a précisé le communiqué.

Les participants ont également débattu de la question de l'unification des systèmes de gestion du personnel du Secrétariat général des parlements arabes et l'adoption d'un guide pour la formulation législative, a ajouté le communiqué. En ce qui concerne le rendez-vous, le lieu et le thème de la prochaine réunion de l'association, il a été laissé aux représentants des parlements arabes, membres à l'association, le soin de se concerter autour de ce sujet, a conclu la même source.