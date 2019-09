M. Boukadoum s’entretient avec le SG de l’ONU : Rejet des ingérences étrangères et des solutions militaires

L’entretien a porté sur «les processus de règlement des crises dans la région du Sahel, notamment en Libye et au Mali. La question du Sahara occidental était également au menu des discussions entre M. Boukadoum et M. Guterres», précise le communiqué. M. Guterres «a salué, à cette occasion, le rôle de l'Algérie et les efforts qu'elle continue de consentir en vue de promouvoir des solutions durables à ces crises», souligne la même source. Il a, également, «remercié l'Algérie pour le rôle de leadership qu'elle joue dans le cadre de la réforme du système des Nations unies en matière de développement», ajoute le communiqué.



«Impérieuse nécessité » de favoriser le dialogue inclusif



Sabri Boukadoum a mis en exergue, samedi, «l'impérieuse nécessité» de favoriser le dialogue inclusif pour faire face aux défis actuels, la promotion des solutions politiques et le rejet des ingérences étrangères et des solutions militaires. M. Boukadoum s'est adressé à la plénière au titre du débat général, dans le cadre de sa participation aux travaux de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Évoquant certains des défis actuels auxquels la communauté internationale est appelée à faire face, à l'instar du terrorisme et des crises qui affectent le monde arabe et le Sahel, il a mis en exergue «l'impérieuse nécessité» de favoriser le dialogue inclusif impliquant les parties concernées, la promotion «des solutions politiques et le rejet des ingérences étrangères et des solutions militaires». Dans son allocution, le ministre a exposé la «pertinence» des thèmes inscrits à l'ordre du jour de cette session, notamment ceux se rapportant à la lutte contre la pauvreté, le développement durable, l'éducation de qualité, l'inclusion et la lutte contre les changements climatiques. Le ministre a estimé qu'en dépit des «avancées réalisées, beaucoup reste à faire», pour réaliser les objectifs que la communauté internationale s'est assigné à l'horizon 2030. Le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé «la conviction de l'Algérie» en la construction de l'Union du Maghreb arabe et son attachement à l'exercice par le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination. M. Boukadoum a, enfin, réitéré «la foi de l'Algérie» dans le multilatéralisme qui reste le cadre d'expression «le plus démocratique pour les Nations et les Peuples».



Réunion de haut niveau sur le Soudan



Le ministre a pris part, vendredi, à la réunion de haut niveau sur le Soudan, co-organisée par les Nations unies, l'Union africaine et le gouvernement soudanais. Dans son allocution prononcée devant les participants, M. Boukadoum «a rappelé que l'Algérie a salué à nouveau le sens de responsabilité des parties soudanaises et leur attachement à l'intérêt suprême de la Nation, ce qui a favorisé la conclusion de l'accord sur le document constitutionnel qui constitue une étape décisive devant contribuer à mettre un terme à la crise qu’a connue ce pays frère», précise le communiqué. Le chef de la diplomatie algérienne a indiqué, en outre, que «l'Algérie était disposée à apporter son soutien aux autorités de transition et à fournir l'appui politique nécessaire pour aider les autorités soudanaises à faire face aux exigences de cette phase, partant de la conviction que la stabilité du Soudan est intimement liée à la paix et à la sécurité au double plan régional et international».



Réunion des États membres de l’OCI



Le ministre a pris part, vendredi, aux travaux de la réunion des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI). Les ministres se sont penchés, lors de cette réunion en marge des travaux de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU, sur l'examen et l'adoption des rapports des groupes de contact qui ont traité plusieurs thématiques, notamment la question palestinienne, la situation au Mali, au Yémen, au Jammu-Cachemire, la question des Rohingya, des musulmans d'Europe, ainsi que le dialogue et la paix, affirme-t-on dans le communiqué. Dans son allocution, M. Boukadoum, après avoir réitéré la centralité de la question palestinienne, a passé en revue les crises régionales et la situation des musulmans en Occident, «cibles, a-t-il dit, de xénophobie et d'islamophobie». Le ministre a souligné la nécessité de poursuivre les réformes structurelles et organiques de l'OCI, a-t-on conclu de même source.



Entretiens avec plusieurs de ses homologues



Le ministre a eu, samedi, plusieurs entretiens avec ses homologues, ainsi qu’avec la Sous-secrétaire générale aux affaires politiques et à la consolidation de la paix des Nations unies. Lors de son entretien avec la ministre des Relations internationales et de la Coopération de l’Afrique du Sud, Dr Naledi Pandor, les deux parties se sont félicitées de «l’excellence des relations bilatérales» et ont réitéré leur volonté de «maintenir la dynamique de concertation sur les questions politiques au triple plan bilatéral, africain et multilatéral». Les deux ministres ont souligné, à cet effet, la nécessité de renforcer «davantage» ces relations, pour les «hisser à la hauteur des potentialités des deux pays». Ils se sont félicités de la «convergence» des positions des deux pays sur l’ensemble des questions régionales et internationales. Avec son homologue koweïtien, Sabah Khaled El-Hamad Al Sabah, les deux chefs de diplomatie ont échangé sur le potentiel économique des deux pays et les opportunités d’investissement dans chacun d’entre eux. Ils ont également passé en revue la situation au Yémen et en Libye, soulignant, à cet égard, «l’importance de la promotion de solutions politiques dans ces deux pays frères et la nécessité de favoriser un dialogue interne soutenu par une démarche unifiée de la communauté internationale», a-t-on encore affirmé dans le communiqué.

L'entretien que M. Boukadoum a eu avec son homologue cubain, Bruno Rodriguez Parrilla, a permis aux deux parties de relever avec «satisfaction l’excellence des relations historiques et l’amitié entre les deux pays». Les deux ministres ont décidé, à l'occasion, d'«intensifier les consultations politiques et d’impulser une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale». Avec son homologue portugais, Augusto Santos Silva, les deux chefs de diplomatie ont passé en revue l’état des relations bilatérales, mettant l’accent sur «la nécessité de renforcer le dialogue et la coopération entre les deux pays dans les domaines politique et économique».

«Les relations entre l’Union européenne et l’Union africaine ont, également, été évoquées, en perspective de la présidence portugaise de l’UE durant le premier semestre 2020», précise le MAE. D'un autre côté et avec son homologue de Mongolie, Tsogtbaatar Damdin, les deux responsables ont procédé à la signature d’un «mémorandum d’entente établissant un cadre juridique de consultations politiques». Ce mémorandum constitue, indique le communiqué, «un cadre idoine pour le renforcement et la pérennisation de la concertation politique entre les deux pays sur les questions d’intérêt commun». MM. Boukadoum et Damdin ont souligné, à cet effet, «la nécessité d’élargir la coopération aux domaines économiques et de faire bénéficier réciproquement les deux pays de leurs expertises respectives dans différents domaines». Par ailleurs, et avec la sous-secrétaire générale aux Affaires politiques et à la Consolidation de la paix, Rosemary DiCarlo, les deux responsables ont, notamment abordé la situation au Mali, en Libye et au Sahara occidental, et le rôle qui échoit aux Nations unies dans le cadre des processus de leur résolution.