Réhabiliter l’impôt

Le retour à la logique de rigueur budgétaire en matière de gestion des finances et des dépenses publiques, recommande une mobilisation de l’ensemble des acteurs et parties prenantes pour la mise en œuvre de cette approche dans leur gestion des affaires courantes. Une vision qui doit prioritairement prendre en compte cette nécessité de recouvrement de tous les droits et recettes de l'Etat, afin de réduire au maximum, le déficit budgétaire et permettre de répondre à la demande en matière de dépenses publiques. Le gouvernement qui est appelé à modérer son action dans le sillage des dispositions du PLF 2020, portant sur la préservation des ressources de l’Etat, a décidé de mettre en place des mécanismes qui concourent à l’optimisation du recouvrement de tous les impôts, taxes et droits au profit du Trésor et des Collectivités locales sur la base d’objectifs fixés au préalable avant le début de chaque exercice. Le groupe de travail installé à cet effet devra proposer les mesures permettant de matérialiser cette mesure à partir de 2020.

D’une importance capitale pour le développement du pays, le rôle de la fiscalité et ses effets sur la sur l'activité économique n’est plus à démontrer. Aussi, dans le contexte actuel, l’impôt, comme facteur de développement et en tant que source de recettes, doit impérativement assumer sa fonction économique et son implication en tant qu’élément central dans la croissance et, contribuer aussi, à la couverture des dépenses publiques. De par son rôle, social, économique, et politique, l’impôt, qui est à réhabiliter, doit également s’imposer comme étant un instrument de régulation de l'économie. La démarche du gouvernement vise, de ce point de vue, à améliorer l'efficacité de la perception des impôts mais aussi, à déployer cette ressource au service de l’économie du pays en difficultés financières. Toutefois, une politique fiscale efficiente et efficace suppose une équité dans la répartition de l’impôt, et une dynamique en constante évolution. En définitive, il s’agira de trouver la bonne formule qui consiste à consolider cette ressource, aujourd’hui indispensable au fonctionnement de l’économie nationale. Une approche qui devra surtout contribuer à opérer l’ancrage du civisme fiscal chez les contribuables et, à une prise de conscience collective quant à l’intérêt et l’importance de l’impôt dans le développement socio-économique du pays. En fait, il est question de réhabiliter la fonction économique de l'impôt dans le cadre de la réforme globale du système fiscal en cours Une reconfiguration fondée sur une démarche devant aboutir à l’amélioration du recouvrement sur la base de nouvelles règles, justes et équitables. Que ce soit sur le plan social ou sur le plan économique, le développement de notre pays doit nécessairement se baser sur la mobilisation des recettes fiscales, impôts et taxes, entre autres ressources sollicitées dans la couverture des différentes charges publiques.

D. Akila