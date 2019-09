Filière agricole ail et oignon : Renforcer les bases productives

Une rencontre-débat sur la filière Ail et Oignon se tiendra aujourd’hui à Mila au niveau de l’hôtel Tapis rouge. Cette important événement organisé par la Caisse nationale de mutualité qgricole en collaboration avec le Conseil Interprofessionnel de la filière Ail et Oignon constituera une opportunité idoine pour entre autres de connaitre les préoccupations des agriculteurs et de les sensibiliser sur les différents avantages de la Caisse de la mutuelle agricole, ses missions, son rôle et ses perspectives et de les encourager à adhérer à la Caisse. Dans un communiqué dont une copie nous a été transmise, la Caisse a fait savoir qu’en marge de cette rencontre, qui regroupera des opérateurs du secteur agricole de la région, la CNMA procédera à la signature d’une convention de partenariat avec ce conseil. Cette action a précisé le communiqué, s’inscrit dans le cadre de la concrétisation du programme d’actions initiées par le ministère de l’Agriculture du Développement rural et de la Pêche dans le but renforcer les bases productives de cette filière stratégique pour le développement économique et pour l’assurance de la sécurité alimentaire du pays. Par cette convention, la CNMA s’engage, à travers son réseau de 67 Caisses régionales et 500 bureaux locaux, à assurer la couverture de l’ensemble des risques inhérents aux activités et au patrimoine du CNIF/Ail et Oignon en proposant des avantages et tarifs préférentiels aux (producteurs, transformateurs…), et des couvertures assurancielles couvrant les pertes de quantité directes subies en raison des risques climatiques, à savoir : grêle, gel, inondation, tempête et sirocco. Aussi, la CNMA a ajouté la même source «est disposée à proposer sa participation et son intervention par le biais de son personnel technique, ou de tout autre expert, pour l’évaluation, l’actualisation, la prévention et la protection des biens assurés et ce, dans les délais les plus courts». Il y a lieu de noter que le président du Conseil national interprofessionnel des filières ail et oignon, Boudjemâa Hansali avait indiqué que la surface consacrée à la culture de l’ail dans les 16 wilayas productrices de cette plante monocotylédone a atteint 11.700 hectares. Il a relevé que les prévisions tablent sur une production «considérable» dépassant de loin celle de la saison précédente.

M. A. Z.