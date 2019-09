Entreprise : Les instruments de la bonne gouvernance

Les préalables de la gouvernance au sein de l’entreprise sont consacrés à travers une série d’éléments, notamment, la transparence, le contrôle, ou encore la responsabilité. Dans cette optique, l’audit interne s’impose comme étant un instrument incontournable dans la qualité du management de l’entreprise, selon les normes requises, et dans l’amélioration des règles de sa gouvernance. « Avec le continuel effort d’adaptation du management à la globalisation de l’économie et l’ouverture des marchés, il y a eu une mise sur le rôle de l’audit interne. En effet, on ne peut concevoir aujourd’hui une organisation sans la présence d’un audit interne et d’un auditeur», souligne dans ce sens une analyse élaborée par Rouane abderrahmane et le Pr Benmoussa Kamel de l’université d’Alger 3. L’étude parue dans la Revue d’études en économie, commerce et finance sous l’intitulé «Le rôle de l’audit interne dans l’amélioration de la gouvernance d’entreprise, cas de l’Algérie», met en avant l’importance de la fonction d’audit interne dans la performance de processus de gouvernance de l’entreprise ainsi que, la nécessité de consolider cet aspect clé dans la gestion de cette dernière. «Au cours de ces dernières années, l’entreprise algérienne s’est trouvée face à de fortes turbulences. Il est bien facile d’expliquer aujourd’hui, à priori, ces nombreuses insuffisances de l’entreprise publique dont paradoxalement certaines étaient correctement encadrées en structures d’alertes et de surveillance». Un constat qui plaide pour l’impératif d’adapter le mode opérationnel en matière de management aux nouveaux standards et procédés en vigueur au plan international. «L’importance de la fonction d’audit interne dans l’efficacité et la performance du processus de gouvernance de l’entreprise. Aussi, il est à signaler que les textes et lois qui ont été établis pour donner une bonne organisation à la fonction de l’audit interne étaient malheureusement insuffisants», soulignent les auteurs de l’analyse. Par conséquent, «Il fallait donner plus d’importance à la formation du personnel vu que le métier exercé par les auditeurs internes qui sont parfois mal formés et peu qualifiés». En fait, «un auditeur n’est pas un simple inspecteur de routine mais avant tout, un conseiller», précisent-ils. Aussi également au niveau de l’entreprise pour détecter toute anomalie ou risques susceptibles de la conduire vers d’éventuels dysfonctionnements.

Dans leur conclusion, les signataires de cette contribution rappellent le rôle capital de la gouvernance qui «devient aujourd’hui un processus et conception incontournable » pour le bon fonctionnement des entreprises nationales. Dans cette optique, «L’Algérie est appelée à promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques économiques et dans les différentes politiques de développement correspondantes», d’autant plus que, «Les dysfonctionnements politiques et économiques et sociaux constatés au cours de la dernière décennie restent une problématique trop gênante pour tous développements. Une situation qui a caractérise le climat général par la corruption, l’incompétence dans le leadership, gaspillage des ressources, etc.» Et de rappeler que, «Le gouvernement algérien a entrepris plusieurs initiatives en matière de législation dans le but d’améliorer le fonctionnement des entreprises par la mise en place de structures d’audit interne au niveau des entreprises publiques économiques».

D. A.